A gyerekek kedvence a tatabányai úszóoktatót, aki 22 évesen saját úszóiskolát alapított

A mindössze huszonkét éves Rácz Renátó – akit a gyerekek csak Renátó bácsinak neveznek – hatalmas lelkesedéssel vágott bele az úszásoktatásba. Két éve megszerezte a vízimentői és az úszóoktatói végzettségét, nem sokkal később pedig barátnője segítségével megalapította úszóiskoláját.

– Az érettségit követően egy nyár erejéig vízőrként dolgoztam a Gyémánt Fürdőben. Ahogy ültem a vízparton és néztem a fürdőzőket, megfogalmazódott bennem: szeretem a gyerekeket, szívesen tanítanék nekik úszást – mesélte mosolyogva Rácz Renátó, a ,,Mert úszni tudni kell” elnevezésű program vezetője, aki több mint tizenkét éves vízilabdás és úszómúltjával biztos alapokra építette a tudás tovább­örökítését.

Az eleinte bizalmatlansággal övezett oktatót hamar megszerették a szülők és a gyerekek. Az iskola alapítása óta szeptembertől júniusig hétköznaponként tart kis csoportos foglalkozásokat, nyaranta pedig úszótáborokat szervez. Jelenleg is több turnusban, egyszerre harminc – négy- és tizenhárom éves korú – kisfiú és kislány zsibong körülötte.

– Új módszerekkel és a hagyományostól eltérő hangnemben tanítok, igazodom a mai generációhoz. Az elsődleges cél mindenkinél a vízbiztonság elérése. A játékos, gyermekcentrikus oktatás során a vizet is hamar megszeretik a tanítványok – mesélte Renátó, miközben kettes sorba rendezte az ebédhez készülődő táborozókat. Hozzátette: a járvány miatti korlátozások során kimaradt három és fél hónap ellenére tavaly február óta csaknem négyszáz gyerek fordult meg nála.

A hagyományteremtő céllal szervezett nyári táborokba azok jelentkezését várják, akik az úszás alapjaival szeretnének megismerkedni. A napi egy úszás mellett kreatív foglalkozásokkal töltik el a napot egy részükre kialakított teremben. A táborozókat akadályversenyzéssel és dalok, mondókák tanulásával szórakoztatják a fiatal táborfelügyelők. Az öt nap során a gyerekek egy közös táncot sajátítanak el, amelyet az utolsó napon, pénteken táncolnak el a szülők nagy örömére.

Rajzok és szerelmes levelek

– Ezek a táborok mindenkinek szívmelengető emlékeket adnak. Minden alkalommal szoros kötődés alakul ki köztem és a gyerekek között: a beszámolók alapján számontartható például az is, hogy kinek mennyi foga esett ki a nyáron. Gyakorta kapok rajzokat a táborról, néha engem is lerajzolnak. Ezeket mind megőrzöm. Egyes kislányoktól szerelmes leveleket is kapok, ezek is mennek a gyűjteményembe – árulta el Renátó a kedves emlékekről beszélve. Az oktató eddigi munkássága során nem csak a nyári élményekre emlékezik vissza szívesen, egész évben akadnak élményei a tanítványokkal. Karácsonykor például maga a Mikulás látogatott el hozzájuk, aki a medence szélén ülve hallgatta a gyerekek dalait.