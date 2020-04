A fogásnál most a biztonság fontosabb a Duna mentén is

Bordi Sándorral, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) halőrével és Dajnoki Sándor rendőr főtörzsőrmesterrel, az esztergomi rendőrkapitányság járőrével sétálunk a „sóderos” körül.

– Sanyi bácsi, minden rendben, van fogás? – kérdi Bordi Sándor a már reggel fél hat óta a tónál kapásra várakozó pecáshoz, majd elkéri az horgászengedélyét.

Az Esztergom és Tát között elterülő tóhoz szívesen telepedtek ki a pecások a verőfényes napsütésben, tisztes távolságban. A halőr és a rendőr szemlézik a környéket, illetve elsősorban az engedélyek meglétét és a járványügyi előírások betartását ellenőrzik körútjukon. A pecások láthatóan nincsenek meglepődve az ellenőrök jelenlététől.

– Ismerjük az itt horgászók nagy részét, már tudják, mire számíthatnak. Ellenőrzés eddig is volt, a járvány időszakában azonban gyakrabban kell, és kiegészült a rendőri jelenléttel – magyarázza a halőr, aki közben ellenőrzi az iratot. A horgászigazolvány rendben, a rendőrnek sincs dolga, hiszen a járványügyi előírásokat is betartotta Sanyi bácsi. A halőr hozzáteszi: nem a büntetés mindenáron a cél, hanem a szabályok betartatása.

– Ellenőrizzük, hogy a horgászok betartják-e megfelelő távolságot egymástól – veszi át a szót Dajnoki Sándor – Csoportosulás esetében elkérhetem a lakcímkártyát, hiszen előírás szerint csak az egy háztartásban élők tartózkodhatnak együtt. Egyébként legalább öt méter távolságot kell tartani a parton egymástól. Emellett azt, aki gyanús tüneteket produkál, szintén el kell küldeni a partról – teszi hozzá a rendőr, kiemelve, hogy abban az esetben, ha a pecás nem akarja átadni a horgászengedélyét a halőrnek, a rendőr felszólítja erre. Ha nincs engedély, horgászat sincs.

A pecás és az ellenőrök közötti rövid horgászdiskurzus után sétálunk tovább. A következő állásnál már fogás is van, egy négy kilós ponty fickándozik a szákban. A halőr ellenőrzi a fogást és a naplót is.

– Minden fogásról naplót kell vezetni, de ezt a horgászoknak tudni kell. Hozzáteszem, Komárom-Esztergomban idén január óta szigorúbb előírások vonatkoznak a kifogott halak minimum súlyára és a mennyiségekre vonatkozóan – magyarázza a halőr, miközben ellenőrzi a „könyvelést” – Az új szabályokról tájékoztattuk a horgászokat is, illetve a horgászigazolványon az összes előírás szerepel. Szoktam mondani, hogy a pecázás lassú műfaj, így amíg fogásra vár a spori, lehet tanulmányozni az előírásokat – teszi hozzá nevetve.

A halőr és a rendőr később a Duna felsőbb szakaszát is ellenőrizték Nyergesújfaluig. Elmondásuk szerint nem találtak szabálytalankodót a szakaszon.

Ahogy arról beszámoltunk, a megyei szövetség és a rendőrség a húsvéti időszakban is ellenőrzést tartott a Dunán. Akkor – néhány eset kivételével – betartották mind a horgászati mind a járványügyi előírásokat a pecások.

A környezetvédelemre is figyelnek

Az ellenőrzés az igazolványok és előírások meglétén túl kiterjed egyébként a szemetelésre és a környezet megóvására is.

Tilos szeméttel borított helyen horgászni. Aki ilyen helyen kezd pecázni, azt felszólítják, hogy szedje össze a szemetet. A szemetelés egyébként szabálysértési bírságot von maga után. Aki azonban természetvédelmi területen szemetel, az bűncselekményt követ el. Tehát az itt pecázóknak különösen oda kell figyelni a környezetükre. Ilyen terület többek között a Táti-szigetek Duna szakasza is, amelyet nemrég nyilvánítottak természetvédelmi területté.