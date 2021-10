A focipályán erősítette meg házassági fogadalmát a Bányász legendás Gyurikája

Nem akármilyen pillanat részesei lehettek a tatabányai és veszprémi focisták, valamint a drukkerek szombaton a Grosics Gyula Stadionban: a Bányász legendája, Szabó György, mindenki Gyurikája, valamint Beck Zsuzsanna Judit ugyanis itt pecsételte meg szerelmét a kezdőrúgás elvégzésével. A pár most erősítette meg esküvői fogadalmát.

Amikor minderről érdeklődtünk, a Bányász-mezt több mint ötszázszor magára öltő legenda udvarias férjként egyből átadta a szót feleségének, Zsuzsannának, így ő mesélt nekünk a nagy napról és az előkészületekről. Mint megtudtuk, a kék-fehérek szeretett legendájától jött az ötlet, hogy a pályára is menjenek ki. Esküvői fotózás volt az első ötlet, aztán ez nőtte ki magát annyira, hogy egy kis fogadást is tartottak. Megvendégeltek mindenkit egy pohár pezsgőre a Tulipánosban, majd fogadásra invitáltak mindenkit a stadion lelátójára.

– Gyurika kiment a pályára pénteken, és azt mondta, hogy ilyen gyönyörű még sose volt. A fűszálak is egyforma hosszúak, a lelátó is úgy le van takarítva, mint még soha – mesélte Beck Zsuzsanna, hozzátéve, hogy jó volt látni a pályáról lesétálva felnézni a lelátóra, s látni a sok boldog, jól öltözött embert.

– Mindenki vidám volt. Nagyon szépen elő is készítettek mindent. Az étel feltálalva, a zenekar készen állt. A VIP-rész alatt és a kameraállásnál is fehér damasztabrosz volt, valamint gyönyörű virágok – idézte fel Zsuzsanna, aki azt is elárulta nekünk, hogy Gyuri a kedvenc játékosa, Árvai Danival is váltott pár szót.

A Veszprém is nagyon aranyosan állt az egészhez, mint megtudtuk, mert a meccs vasárnap lett volna, de beleegyeztek, hogy a pár miatt szombaton legyen a találkozó. Természetesen a nászinduló sem hiányozhatott: Román Géza és zenészei fújták azt el. A pár és a násznép ide a Tulipános Házból vonult át: ők voltak az elsők, akik esküvőt tarthattak itt. A pár a Tulipános ház megnyitása alkalmából vállalta, hogy megerősítik házasságkötésüket, az Agora a helyszín mellett a hangosításról, szertartásvezetőről és fotósról is gondoskodott.

– Fantasztikus volt minden! Mindenki nagyon odatette magát, a torta is mesés volt. A ház vezetője is mindent megtett, mindenre képes volt értünk. Itt volt a zeneiskola vezetője , aki egy tanítványával Pintér-Beck Erica is zenélt nekünk – mesélte az ara. Szavaiból kirajzolódik, hogy lényegében egész Tatabánya összefogott azért, hogy tökéletes legyen a napjuk. A menyasszonyi ruhát a 2015-ben Tatabánya Kultúrájáért Díjat kapó Galauner Béláné díszítette fel, a Tulipános Ház motívumait idéző sujtásos hímzéses mintákkal Zsuzsannának, aki azt tervezi, hogy a Tulipános Háznak ajándékozza majd azt.