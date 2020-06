A fiatalokra is épít a Tatai AC kézilabdacsapata a következő szezonban

Néhány kivételtől eltekintve kialakult a Tatai AC másodosztályú férfikézilabdacsapatának játékoskerete a következő szezonra. A célok változatlanok, Sibalin Jakab együttese ismét a mezőny első felének lenne a tagja.

Pár héttel ezelőtt még néhány játékossal tárgyaltak a folytatásról, és mint Sibalin Jakab vezetőedzőtől megtudtuk, ez a helyzet azóta sem változott.

– Jelenleg is zajlanak velük az egyeztetések, próbálunk mindkét fél számára előnyös megállapodást kötni – fogalmazott lapunknak a tréner.

Ami a játékosmozgást illeti, annyi biztosra vehető, hogy Deményi Xavér kapus az FTC-hez igazolt, mint ahogy az is, hogy a másik hálóőr, Koczka Dávid sem Tatán kezdi meg a következő szezont. Távozik Mizser Márton, a balszélső-irányító új klubja még nem ismert (akárcsak Koczka Dávid esetében).

Érkezők is lesznek, a klubvezetés természetesen pótolni kívánja a Deményi–Koczka- duót a kapuban, közel a megegyezés egy fiatalabb és egy rutinos játékossal ezen a poszton. Minden bizonnyal csak ők lesznek az „igazi” új igazolások, rajtuk kívül az utánpótlásból felhozott kézilabdázókkal, valamint a Grundfos Tatabánya KC-től kapott kettős igazolású játékosokkal lesz teljes a tatai keret, melynek létszáma várhatóan 16 fő lesz. Sibalin Jakab elmondta: az utánpótlásból elsősorban Steczina Milán, Lukács Soma és Csányi Csongor játékára számít majd.

A szakember arra is kitért: a keret tükrében minden bizonnyal tartható lesz az a cél, amit már néhány héttel ezelőtt is kitűztek, vagyis a mezőny első fele, melybe a 2–6. hely bármelyike beleértendő. Hozzátette: ez nem lesz könnyű feladat, hiszen több csapat – például a Budai Farkasok, vagy a PLER – is várhatóan erős marad.

A kézilabdázók jelenleg még jól megérdemelt szabadságukat töltik, ám néhány hét múlva megkezdődik a felkészülés az új szezonra.

– Augusztus első napján kezdjük el a közös munkát, az első hét amolyan felvezető lesz, a másodikon már a labda is előkerül. A hónap közepétől aztán jöhetnek a felkészülési mérkőzések, a tervek szerint az Ajkával, a Győrrel, a Vecséssel, valamint oda-vissza a Budai Farkasokkal is megmérkőzünk – tudtuk meg a vezetőedzőtől.