A feledékeny góllövő, az impotens csatárjáték és a többiek: 2018 legjobb focidumái

Év végi összeállításunkban a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályának legérdekesebb, legviccesebb edzői nyilatkozatai közül válogattunk.

A 2018–2019-es bajnokság őszi idénye is bővelkedett a humoros, kifakadós, emlékezetes edzői nyilatkozatokban a mennyei megyeiben. Év végi összeállításunkban ebből szemezgettünk.

Nem kellett sokáig várni az első odamondásra, Bodó László, a Zsámbék trénere már az első fordulóban így nyilatkozott a csapat nyergesújfalui gól nélküli döntetlenje után: „Lenne mit mondanom, de a klub érdekében inkább nem teszem… Nem a meccsről van szó.”

A gentleman focisták csapata…

Egy körrel később aztán a Zsámbék meglepő vereséget szenvedett hazai pályán a Vértessomló ellen (1-4), Bodó mester emellett sem tudott elmenni szó nélkül:

„Én tudom, hogy hol a helyünk, remélem a csapat is fogja tudni, hogy hol a helye. Annak az alázatnak, ami tavaly bennünk volt, csak 5–10 százalékát látom. Mindenki vár a másikra, hogy majd eldönti a meccset. Ez nem tenisz, hanem csapatjáték. Ha nem kapunk észbe, akkor nagyon komoly gondjaink lesznek ebben az évben. Egyébként gratulálok a Vértessomlónak, megérdemelten nyert.”

Győzelem nászajándékba?

Ugyanebben a fordulóban a Sárisáp nyert Vértesszőlősön (1-5), de más miatt is volt öröm. Ennek hangot is adott Karcagi Pál, a vendégek edzője:

„Szép hetet zártunk. Szerdán bejutottunk a Magyar Kupa főtáblára, szombaton megnősült az elnökünk, Ligeti András, vasárnap nyertünk Szőlősön. A csapat a két győzelemmel küldi a „pótnászajándékot”, sok boldogságot kívánunk Martina és András!”

Családi örömök nem csak Sárisápon, de Oroszlányon is voltak. A harmadik fordulóban vezetőedzőjük, Sebestyén Ferenc beszélt erről a 4-2-es, Nagyigmándon aratott győzelmet követően:

„Gratulálok a győzelemhez, amit Kiss Márknak és a családjának ajánlunk, hiszen apuka lett. Rengeteg hiányérzetem van, ki kellett volna végeznünk az ellenfelet az első félidőben. Ehelyett felhoztuk őket… Ha nyolcat lehet rúgni, akkor nyolcat kell rúgni. Sokkal jobb arányban kell értékesítenünk a helyzeteinket. Értékelhetetlen volt a második félidei játékunk.”

A Zsámbék edzője végre boldog

A 8. fordulóban aztán szokás szerint megtréfálta a Nagyigmánd az Esztergomot (2-2), de Mohácsi Antal, az igmándiak trénere nem volt elégedett az egy ponttal:

„A csapat rászolgált volna a három pontra, mert a vendégek mezőnyfölénye ellenére nekünk volt több helyzetünk, amelyekből el kellett volna döntenünk a mérkőzést. Az egyenlítő gólnál a kapusunkat kilökték a labda alól, de egyesek nem akarták, hogy megnyerjük a mérkőzést…”

Ugyanebben a fordulóban 7-1-re győzött a Zsámbék a Kecskéd ellen, Bodó László így végre boldog lehetett:

„Ez a mérkőzés végre idézte a múlt évi teljesítményünket. Nagyon jól, gólratörően, szervezetten, helyenként látványosan futballoztunk. Rettentően boldog vagyok.”

A körből kimaradt csatár esete…

A 9. körben aztán mindenki a Sárisáp–Tatabánya meccset várta, ahová aztán a góllövőlista akkori vezetője, a sárisápi Terplán Zoltán József elfelejtett elmenni, csapata pedig kikapott 1-0-ra…

Karcagi Pál nem is tudta mindezt szó nélkül hagyni: „Gratulálok a Tatabányának és sok sikert kívánok neki. A mi csapatunk most ilyen „passzban” van, nem sikerülnek úgy a dolgaink, ahogy azt mi szeretnénk… Ki tudja, mi lett volna ma, ha a tízgólos csatárunk eljön a mérkőzésre, vagy jelzi, hogy nem jön… Ilyen is előfordulhat a „mennyeiben”. Sajnálom, de akik itt voltak, azokra büszke vagyok ma!”

A 10. játékhéten egy lakatost megszégyenítően magyarázta el a helyzetet a Kecskéd edzője Linczmaier László, miután csapata 3-0-ra győzött Vértessomlón:

„Gratulálok mindkét csapatnak. A szülőfalum csapatának az eddigi remek szerepléséhez, a mostaninak a maihoz. Ismertük a győzelem kulcsát és ma bele is találtunk a zárba. Kesének mielőbbi felépülést kívánok az egész csapat nevében.”

Az impotens a csatárjáték fejben dől el

A kezdeti remek szereplés után a Sárisáp visszaesett, így a vezetőedző, Karcagi Pál is jóval borúsabb lett a Koppánymonostor elleni, hazai 0-1 után:

„Csak hoztuk a szokásosat… Impotens csatárjáték, hátul pedig elég egy hiba, hogy gólt kapj. Sajnos a fejekben kell rendet tenni, de lehet, hogy ehhez én kevés vagyok… Többen is akaratgyengén játszottak, így csak vereség lehetett a vége. Ott vagyunk a „középcsapat” szintünkön.„

A bírón múlt meccs és egy toborzó edző

A játékvezetők sem maradhattak ki a szórásból, Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője így nyilatkozott róluk: „Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen rosszindulatú játékvezetéssel nem nagyon találkoztunk. Minősíthetetlen, amit az egyik partjelző művelt… Megnyerhettük volna a meccset.”

Nagy László, az Ács vezetőedzője igazi marketinges, lapunk hasábjain keresett új játékosokat a csapatába:

„Az ellenfél jobb volt, megérdemelten nyert. Szeretném felhívni azon játékosok figyelmét, akik télen csapatot szeretnének váltani, hogy szívesen látjuk őket.”

Jánosi Dániel ugyan nem nevesített, de vélhetően nem a földönkívüliekre gondolt ezen nyilatkozatával, mint ellenálló erőkre:

„Többen ma itt úgy gondolták, hogy a Nyergesújfalu nem nyerhet, és tettek is ezért.”

A nagylelkű Zsámbék karácsonyi ajándéka az ellenfélnek

Minden családba kell egy igazi gondolkodó és előrelátó alkat. Ez a megyei futball első osztályában a zsámbéki Bodó László. Az edző már november közepén a karácsonyt emlegette az Esztergom elleni 1-1 után:

„Egy agyonnyert mérkőzést hoztunk döntetlenre, ajándékoztunk egy pontot az Esztergomnak. Nem tudom, hogy miért, talán azért, mert lassan itt a karácsony. Nagyon jószívűek vagyunk…”

