A dorogi foci aranykorában Ázsiát is bevette a csapat

A napokban mutatták be a művelődési házban a Dorogi Füzetek sorozat ötvenhatodik köteteként megjelent Dorogi válogatottak – Válogatottak Dorogon című kiadványt, mely a helyi futball legszebb éveit, évtizedeit eleveníti fel.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay hamar varázstalanodni fog

A rendezvényteremben Dankó József, korábbi alpolgármester, a kötet szerzője köszöntötte a jelenlévőket – köztük dr. Tittmann János polgármestert, illetve a Dorogi Futball Club vezetőségét, játékosait – majd felkérte Dlusztus Imrét, az 1000 válogatottat felvonultató Meggypiros mezben című mű társ­szerzőjét, hogy mutassa be az újabb helytörténeti könyvet.

Dlusztus Imre elmondta, hogy bölcsészvégzettségűként már ötven kötetet jelentetett meg és megtanulta azt is, hogy a művek gyakorlatilag „önmagukat írják”. Eminens lokálpatriótának nevezte Dankó Józsefet, és méltatta az ő munkásságát, hiszen összegyűjtötte azokat a játékosokat, akik Dorogról lettek válogatottak, illetve a nemzeti csapatot megjárva kerültek a városba.

– Önöknek, dorogiaknak minden bizonnyal büszkeségük tárgya, hogy egy nagyon komoly labdarúgó kultúra alakult itt ki, sokszor szembe menve mindenféle hatással, kurzussal. Kívülről nézve ez egészen látványos, csodálatra méltó kincs – fogalmazott Dlusztus András az eredményes múlttal kapcsolatban.

Összesen harminckét életmű került a kötetbe, de a Dorog Város Barátainak Egyesülete által kiadott könyvben Dankó József felidézte az élvonalban eltöltött huszonnégy idényt is. El is hangzott, hogy ötször nyerte el a csapat a Vidék legjobbja címet, sőt egy alkalommal, 1952-ben a Magyar Kupa-döntőbe is bejutott a gárda, ahol nagy csatában, 3-2-re maradt alul a Budapesti Bástyával (ma MTK Budapest) szemben.

A dicső korszakot dr. Bartalos József ügyvéd, a Dorogi Bányász egykori balszélsője is felelevenítette, aki a bemutatón elmondta, 1963-ban nagy tettet vittek véghez, hiszen hazai pályán sikerült legyőzni a bajnokságban szereplő hét budapesti csapatot. A régi címerekkel és fotókkal illusztrált kötetben névsor szerint szerepelnek a labdarúgók. Elsőként Andrusch Józsefről olvashatjuk el, hogy ötször lépett pályára a nemzeti tizenegyben, és a válogatott hálóőreként olyan neves holland futballistákkal nézett farkasszemet, mint Frank Rijkaard, Ruud Gullit vagy éppen Marco van Basten.

A Dorogi Füzetek 56. kötetéből Dankó József is idézett, a felolvasás révén gyakorlatilag bárki átélhette az évtizedekkel ezelőtti találkozókat. A művet egyébként a tengerentúlon élő Szabó Gyula lektorálta, aki mindenkinél jobban ismeri a dorogi sportéletet.