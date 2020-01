A Dorogi Fc tavaszi célja legalább az első tízben végezni

A Dorog vezetőedzője szerint a csapatban benne maradt néhány pont az őszi szezon során, de tavasszal arra fognak törekedni, hogy a maximumot hozzák ki magukból.

A Dorogi FC csapata a 11. helyen zárta az évet a labdarúgó NB II.-ben, emellett a Magyar Kupában bejutott a nyolcaddöntőbe. Balogh Pál szakmai igazgatóval értékeltük az őszt.

– Nagyjából ugyanolyan távolságra vannak a dobogótól, mint a kiesőhelyektől. Reális a 11. hely és a 27 pont?

– Némileg csalódott vagyok, hiszen véleményem szerint egyrészt hat pont „bennünk maradt”, másfelől pedig eredményesebbnek kellett volna lennünk hazai pályán. Voltak ugyanakkor nagyon jó meccseink is, gondolok itt elsősorban a négymérkőzéses győzelmi szériánkra az őszi szezon közepén. Örömteli, hogy a csapat meccs­ről meccsre fejlődött, tavalyhoz képest is. Igaz, ez elvárható volt, hiszen a keretünk is minőségibb a tavalyival összevetve.

– Melyik az a találkozó, amit a legszívesebben idézne fel?

– Mindjárt a legelső, a Vasas elleni 2-1-es szezonnyitó, hiszen egy erős, feljutásra pályázó együttest kaptunk el. Említhetném még a Gyirmót elleni idegenbeli (2-1) és a Győr elleni hazai (3-0) sikerünket.

– Akadtak ugyanakkor fájó vereségek is…

– A sereghajtó Vác elleni 0-2 kívánkozik az élre, hiszen játékban is alulmaradtunk, de a Tiszakécske elleni hazai 1-2 sem esett jól. Ha már hazai pálya: észrevettük, hogy otthon nem teljesítünk fényesen a hozzánk hasonló képességű csapatok ellen, ezen változtatni szeretnénk tavasszal.

– A Magyar Kupában ugyanakkor nem érheti szó a ház elejét: a Nagybajom elleni 5-0-s győzelem után otthon egy igazi „nagyvadat”, a Debrecent búcsúztatva jutottak a nyolcaddöntőbe. Ott pedig két meccs alapján feltétlenül esélyesebbnek számítanak az NB III.-as III. Kerületi TVE ellen.

– Noha nem lesz egyszerű párharc, szeretnénk, ha a két mérkőzés alapján kijönne a tudáskülönbség. A nyolcba jutva pedig már álmodozhatunk valami nagyon szépről…

– Mi lesz a következő hetek programja?

– Januárban három felkészülési mérkőzést is vívunk, a Mezőkövesd elleni biztosnak tűnik, a másik kettőnél még képlékeny a rivális. Ami a keretet illeti, egy-két, kevés lehetőséget kapó játékos távozhat, és legfeljebb egy védővel erősítenénk a télen. Nem várható tehát nagy mozgás a téli átigazolási szezonban.