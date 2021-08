A csiki-csuki se törte meg a rédei óriást, önmagát is legyőzte Tokióban

A Szegeden élő, de Rédéről származó Nagy Péter egyetlen súlyemelőként képviselte hazánkat a nemrég véget ért tokiói olimpián, ahol remek versenyzéssel, hat sikeres fogást bemutatva a hetedik helyet szerezte meg a +109 kilogrammos súlycsoportban.

Ezt ne hagyja ki! Alkotmányos válságot idézne elő a baloldali jogászok terve

– A harmadik olimpiáján vehetett részt, pedig sokáig úgy tűnt, hogy ezúttal nem indulhat.

– Rendkívül bonyolult volt a kvalifikáció, a selejtezőversenyeken elért eredményektől kezdve a súlycsoportok közötti vándorlásokon keresztül az országos és kontinentális kvóták leosztásán át rengeteg szempontot kellett figyelembe venni. Napról napra követtük az eseményeket, azonban a kvalifikáció május végi zárásával szinte biztossá vált, hogy nem lehetek ott az olimpián.

A június 16-án megjelent ranglisták alapján valóban lemondhattam Tokióról, de 19-én hajnalban kaptam egy üzenetet a nemzetközi szövetségtől, hogy ne csüggedjek, van még esély. Június 25-én érkezett az újabb üzenet, hogy mégis mehetek.

Azért azt hozzátenném, hogy mivel mindig jelzem a sportággal kapcsolatos problémáim, az országos szövetséggel vannak ellentéteim, és nem is könnyítették meg a dolgom: költséghatékonysági indokok miatt két európai kvalifikációs versenyre sem neveztek, majd nem sokkal később az egész válogatott utazhatott Las Vegasba. Persze nélkülem…

– Összesen tehát egy hónapja maradt a felkészülésre…

– Amikor már úgy tűnt, hogy nem lehetek ott az olimpián, elment a kedvem és elveszett a motivációm, már nem tudtam felpörögni, gyakorlatilag leálltam az edzésekkel. Amikor kiderült, hogy mégis utazhatok, elkezdtük az újratervezést, és ismét edzésbe álltam Szegeden. Július 5–26. között a tatai edzőtáborban folytattam a felkészülést, előtte másfél hetem volt mindent elintézni Szegeden, hiszen az olimpia miatt borult a programom. Tatán jól ment az emelés, de aztán részleges comb­izomszakadást szenvedtem. Szerencsére nem volt súlyos a sérülés, nem volt veszélyben az indulásom. Július 27-én repültem Tokióba, augusztus 4-én volt a versenyem.

– Utolsó pillanatban jött kvalifikáció, rövid felkészülési idő, sérülés. Ezek után milyen céllal utazott Japánba?

– Nem volt konkrét célom, szerettem volna jól érezni magam az olimpián és hat sikeres gyakorlatot végrehajtani.

– Ehhez képest az eddigi legjobb olimpiai szereplését produkálta…

– Tokióban jól mentek az edzések, az időeltolódást eleve megfelelően tudom kezelni, emellett a sérülésem sem éreztem már, így nyugodt voltam. A biztonság kedvéért azonban úgy döntöttünk Haragos Attila szövetségi kapitánnyal, hogy a sérülés miatt alacsonyabb súlyon kezdek. Nem tudtuk, ki milyen formában lesz, de a 400 kilós összeredményt elengedtük.

Ahogy súlyemelőberkekben mondani szokás, minél többet kell szakítani, aztán annyit lökni, amennyit kell.

Ez a taktika, illetve az alacsonyabb kezdősúlyról való indulás végül bevált, 396 kilós összeredményt elérve, a B-csoportot megnyerve a hetedik helyen végeztem összetettben. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel a helyezéssel. Egyébként is, egy olimpiára nehezebb kijutni, mint ott jól szerepelni.

– Az utolsó gyakorlatát először érvénytelenítették, aztán a videózás után mégis megadták. Elsőre milyen hibát láttak a bírók?

– Azóta sem tudom, ezt nem szokták megindokolni. Mindenesetre én szabályosnak véltem az emelést, ezért is kértük egyből, hogy nézzék vissza. Szerencsére másodjára már nem találtak hibát benne.

– A pandémia miatt különleges olimpia volt az idei. Milyennek látta belülről?

– A korábbiak természetesen lazábbak voltak, de a körülményekhez képest remekül megszervezték a játékokat, az én versenyem legalábbis probléma nélkül lezajlott. Az étkezéssel és a pihenéssel sem volt gondom. Minden ételt szeretek, szívesen próbálok ki új fogásokat, és mindenből sokat eszem. Ezzel sem volt probléma Tokióban. Mivel a legmagasabb súlycsoportban versenyzem, a fogyasztással szerencsére nem kell bajlódnom. Ami figyelemre méltó volt az előző olimpiáimmal kapcsolatban, hogy a sportolók ezúttal nem jártak olyan gyakran össze, a legtöbben a saját sportáguk képviselőivel találkoztak.

– Mivel töltötte az idejét a játékok alatt?

– Az edzések mellett minden nap sétáltunk, megnéztük az olimpiai falut, a szigorítások miatt azonban csak két versenyt tekintettem meg élőben. Az egyik a súlylökő Márton Anita versenye volt, vele és az edzőjével régóta jóban vagyok. A másik természetesen a saját súlycsoportom A-döntője volt.

– A hazai fogadtatás kilenc és öt éve sem volt mindennapi, a rajongói pedig ezúttal is kitettek magukért.

– Rédéről mintegy 30 rokonom, barátom jött értem busszal. A repülőtérről a rédei kastélyparkba utaztunk, ahol nagyon sokan fogadtak és gratuláltak. Másnap a szűk családi körrel és a barátaimmal tartottunk közös programot.

Ezt a videót és ezeket a képeket nektek is látnotok kell📸😍Így még nem vártak olimpikont haza, mint Nagy Pétert a rédeiek👀💪👇 Posted by Kemma.hu on Friday, August 6, 2021

– Önt hogyan érintette a pandémia?

– Egyfelől rosszul, hiszen rengeteg verseny elmaradt, nem lehetett rendesen készülni, nem volt megfelelő motiváció. Utóbbira csak egy példa: ha Rédén tartózkodom, gyakran megyek Kisbérre edzeni Imrő Dezsőhöz. Volt olyan alkalom, hogy 80 kilót sem tudtam megemelni. Abból a szempontból viszont előnyös volt, hogy a kislányom egy éve született, és sok időt tudtam együtt tölteni a családommal.

– Mik a tervei a közeljövőben?

– Most két hétig a családommal pihenek Rédén, aztán visszautazunk Szegedre. Újrakezdem az edzéseket, illetve foglalkozom a saját tanítványaimmal is, hiszen utánpótlásedzőként is tevékenykedem a klubomban. A Gerevich-ösztöndíj és a szponzoraim támogatása mellett egyébként ebből élek, emellett biztonsági őrként is vállalok munkát szegedi szórakozóhelyeken. Pénzdíjas versenyeken is indultam korábban, bár az utóbbi időben ilyet alig rendeztek a pandémia miatt. Ősszel lesz a magyar bajnokság és a világbajnokság, emellett 2008 óta a spanyol csapatbajnokságban is versenyzem egy La Coruna-i csapatnál. Rendkívül népszerű a súlyemelés arrafelé, több mint 100 versenyzője van a klubnak, az edző pedig a magyar származású Szabó Ferenc.

– Három év múlva Párizsban láthatjuk még önt? És ha igen, újra egyedüli magyar súlyemelőként?

– Készülök Párizsra, szeretnék ott lenni, de nem lesz könnyű, hiszen 2024-ben már kevesebb súlycsoport lesz a játékok műsorán és így kevesebb súlyemelő indulhat. A magyar utánpótlásban vannak tehetségek, elég ha csak Kisbérig, Oroszlányig vagy Tatabányáig megyünk. A probléma az, hogy a fiatalok többsége súlyemelőként már nem éri meg a felnőttkort. Itthon nincs pénz a sportágban, nem jut támogatás a sportolók számára, hiányoznak a sportállások. Nem vagyunk látványsportág, pedig az egyéni sportágak a tao-támogatás töredékéből csodát tudnának tenni. Remélem azért, hogy három év múlva még ott lehetek Párizsban és nem én leszek az egyedüli magyar emelő.

– Ha már röviden megvitattuk a sportág magyarországi helyzetét, evezzünk át a nemzetközi vizekre, hiszen ott sem rózsás a helyzet.

– Ez valóban így van. Az előző elnök, Aján Tamás az őt ért korrupciós vádak miatt tavaly lemondott a nemzetközi szövetség elnöki posztjáról, de azóta a helyére kinevezett amerikai ügyvezetőt, Ursula Papandreát is eltávolították. Októberben lesz a nemzetközi szövetség közgyűlése, ahol elnököt kellene választani, hiszen egy éve nincs vezetője a szervezetnek, ráadásul világversenyek lesznek, három év múlva pedig olimpia. Addigra egy új, a jelenleginél egyszerűbb kvalifikációs rendszert kellene kidolgozni. Visszatérve Ajánra: korrupciós vádak ide vagy oda, én nem tudok róla rosszat mondani. Amíg ő volt az elnök, működött a súlyemelés és probléma esetén volt kihez fordulni. Ehhez képest most anarchia van a sportág nemzetközi vezetésén belül.