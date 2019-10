A megyei harmadosztály hétvégi fordulójában megszerezte első pontjait a Bársonyos délen, a listavezető Tokod nem tudott nyerni északon.

Labdarúgás A Déli csoport rangadóján a forduló előtt a második helyen álló Almásfüzitő a harmadik Csémet fogadta. Az előző szezon utolsó fordulójában ugyanez a két csapat döntött a bajnoki címről, akkor a füzitőiek (ugyancsak hazai pályán) 1-0-ra győztek és megszerezték az aranyérmet. Most a Csém egy ugyancsak 1-0-s sikerrel vágott vissza, ezzel feljöttek a második helyre, míg a Szákszendet alaposan elpáholó (és vesztett pontok tekintetében még mindig a legjobban álló) Kisbér feljött a harmadikra az Almásfüzitő elé. A listavezető Bakonyszombathely ezúttal sem hibázott. háromgólos bokodi sikerével tartja első helyét. A Kisigmánd nagy bravúrt végrehajtva tíz emberrel játszva is legyőzte a Gesztest (igaz, a meccs végére a vendégek is megfogyatkoztak egy kiállítás miatt), a Réde pedig kétgólos hátrányból fordítva végül ugyanennyivel nyert a Naszály ellen. Megszerezte első pontjait a Bársonyos, amely Császárról hozta el a három pontot.

Északon nem tudott nyerni a listavezető Tokod, amely a Héreggel játszott döntetlent hazai pályán. A tokodiak már az első percben megszerezték a vezetést, de a Héreg még az első félidőben egalizált. A vendégek aztán több, mint fél órát töltöttek emberhátrányban, de kiharcolták a döntetlent. Továbbra is százszázalékos a Tardos, amely egy szorosabb első játékrész után végül simán nyert Szomódon. A vendégcsapatban Kovács Henrik háromszor volt eredményes. Érdekesség, hogy az öt meccsen eddig mindössze egy gólt kapó tardosiak ezúttal háromszor is kapituláltak. A harmadik helyen álló Dunaalmás minimális különbséggel verte a Dunaszentmiklóst, míg a pocsékul kezdő, de már zsinórban negyedik sikerénél tartó Baj az Annavölgyet verte meg nagyon és már az ötödik helyen áll. A bajiaknál Somogyi Norbert Ákos triplázott, míg az egyaránt csereként beálló Kovács Béla és Lázár Márk is két-két gólt szerzett. A Tát a két kiállítással is sújtott Bajnát, míg a Szárliget a TABAK-ot verte simán.

A góllövőlistát délen Kolompár István (Almásfüzitő), északon Sárközi Ádám (Tokod) vezeti 16, illetve 18 találattal. Ezúttal egyikük sem volt eredményes.