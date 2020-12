A bravúr kapujában bukott el a Tatabánya a GOG ellen

Ismét a szimpatikus vesztes szerepe jutott a Tatabányának, egy meglehetősen hektikus, kisebb-nagyobb bírói bakikkal, szenzációs kapusteljesítménnyel tarkított mérkőzésen.

Három perc alatt háromszor adta el a labdát a Tatabánya, ezért gyorsan kétgólos előnyhöz jutott a dán csapat. Aztán az első félidő derekán viszont már az előnyért harcoltak a Kék Tigrisek, ám ahelyett, hogy 9-8-ra átvették volna a vezetést ismét elszórták a labdát, így újra a GOG-nál volt a kezdeményezés. Igen ám, de ekkor lépett be igazán a Wyszomirski-faktor. A vendégek hálóőre ekkor már három hétméterest hárított, miközben egy büntetőt a kapufára vágtak ijedtükben a gudmeiek. Végül döntetlennel zárult az első 30 perc, hogy a döntés a második játékrészre maradjon.

Szünet után, amire annyira vágytak a Tatabánya-drukkerek, néhány perc után át is vette a vezetést a vendég alakulat. Ám ez az állapot tiszavirág életűnek bizonyult, mert a GOG továbbra is remekül játszotta meg a beállót, így újból átvették a vezetést. Ahogy telt-múlt az idő, egyre körülményesebb lett a Kék Tigrisek támadójátéka. Arról nem is szólva, hogy a két játékvezető felfogása, ítéletei sokszor egyik csapatnál sem arattak osztatlan sikert, bár tegyük hozzá többnyire azért a házigazdáknak kedveztek.

A Tatabánya ismét becsülettel küzdött. Sokáig nem tűnt elérhetetlennek a pontszerzés sem, ám a keddi találkozóhoz hasonlóan a hajrából megint a dánok jöttek ki jobban.