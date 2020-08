A Turul ultrái soha nem hagyják magára a Bányászt

– Húsz éve létező csapat a tatabányai lokálpatriótákból és futballrajongókból álló Turul Ultrái. Idegenben és természetesen a hazai meccseken is biztatjuk a kedvenceinket, a „kemény mag” – amely rendszerint tíz-tizenöt emberből áll – minden meccsen részt vesz – meséli mosolyogva a fiatal Váradi Martin, aki látható szeretettel gondol szurkolótársaira a kávézó asztala mellett, melybe beszélgetni tértünk be.

A szurkolócsapat oszlopos tagjává elmondása szerint a 2013-as Tatabánya-Vasas mérkőzés óta szeretett volna válni, melyen a hazai csapat 3–2-re nyert. Magával ragadta a szurkolók öröme, az Ultrák kívülről is érzékelhető összetartozása. Klubszeretet, szenvedély, városszeretet. Martin elmondása alapján ezek az alapkövek, melyek minden ultra szívében ott lobognak. Szintén ez az az erő, mellyel minden hullámvölgyet – így a tavalyi Bicske ellen szerzett vereséget – követően is minden alkalommal a pálya széléről fáradatlanul biztatják a tatabányai focistákat.

– Kilencven percben rengeteg érzelem előfordul – mind a pályára lépőkben, mind a meccs szemlélőiben. Öröm, izgalom, drukk; de olykor a bánat és a csalódás is gyakori vendég a lelátón. A folyamatosan megújuló, hosszabb rigmusok, az ütemes szurkolói ritmusok, a csoportzászlók, a bányászmolinók jelképezik a Turul Ultrái csapatszeretetét.

– Csapatunk az ultra mozgalmat követi. Összetételünk baráti, lokális szálakon alapul. Alapítóink középkorú tősgyökeres tatabányaiak, így egyfajta hierarchia-rendszerrel működünk. A Grosics Gyula Stadionban kijelölt törzshelyünk van – mesélte a szurkoló.

A fiatalokat is szeretnék megszólítani

A Tatabánya SC eddigi, NB3 mérkőzéseken elért pozíciójával a Turul Ultrái is elégedettek. – Szeretnénk továbbörökíteni a szurkolói szellemet, így állandó tagjaink mellé szeretnénk az ifjabbakat is szurkolásra invitálni – árulta el Váradi Martin, aki pontosan tudja, mennyire jó nagyobb, nemzetközi sikereket elérő csapatoknak szurkolni, mégis hiszi, hogy a szurkolók szívéhez rövidebb az út a helyi csapatoknak való szurkolás tekintetében. Elmondta: más egy helyi csapatot buzdítani, főleg ha a haverod, vagy az osztálytársad lép a pályára.