A 24 Óra csapata hódította el a komáromi Focifarsang-kupát

A 24 Óra gárdája a Komáromban rendezett Focifarsang-kupán könnyedén jutott a döntőbe, ahol a házigazda önkormányzat csapatát múlták felül.

Tavaly mindössze hetvenöt másodperc hiányzott ahhoz, hogy a 24 Óra focicsapata megszerezze a Focifarsang-kupát. Az idén viszont elmaradtak a nagy izgalmak, ugyanis együttesünk viszonylag könnyedén menetelt a döntőig. A 24 Óra gárdája 5-0-ra legyőzte a rendőröket, 1-1-es döntetlent ért el a helyi önkormányzat ellen, majd 1-0-ra bizonyult jobbnak a mentőknél.

A fináléban csapatunk újra a házigazda önkormányzattal csapott össze, ám ezen a meccsen 4-0-ra bizonyult jobbnak a 24 Óra, így Tímár János megyei üzletszervezési vezető vehette át a díszes serleget dr. Molnár Attila polgármestertől. Csapatunkban ezúttal is ott volt Vincze István, az egykori válogatott labdarúgó, Pásztor Ákos válogatott kézilabdázó és Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója is. De a meccseket megtekintette, még Marosi László volt válogatott kézilabdázó, Kiprich József, egykori válogatott csatár, illetve Bozsik Péter, volt szövetségi kapitány is.