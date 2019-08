42 évesen is bomba formában van a gyönyörű komáromi sportmodell

A nála húsz évvel fiatalabbak is megirigyelhetik Csapó Dorina alakját. A sportmodell fitneszedző elárulta, hogy a mozgás mellett, a helyes táplálkozás és a család is kell ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból.

Rendszeres testmozgással és helyes táplálkozással bárki könnyedén formába hozhatja a testét egy szépségversenyre – mondta Csapó Dorina fitneszedző, sportmodell, akinek tanácsait a Tündérszépek szépségverseny indulóinak is érdemes megfogadniuk. Dorina óvodás kora óta sportol. Kezdetben atletizált, majd más különböző sportot is kipróbált, hobbiszinten.

– A főiskolai évek után kezdtem el rendesen és rendszeresen foglalkozni a testedzéssel. Ekkor Észak-Komáromba jártam le konditerembe, ahol egy személyi edző segítette az edzéseimet. Rövid időn belül kiderült, hogy olyanok a genetikai adottságaim és az izomzatom is olyan minőségű, amely abszolút alkalmas arra, hogy kipróbáljam magam a fitness kategóriában – mesélte Csapó Dorina.

Hozzátette: első hazai versenyén a dobogó második fokán végzett, élete második megmérettetésén pedig kijutott a világbajnokságra, ahol éppen csak lemaradt a döntőről. Az évek során aztán számos hazai és nemzetközi eseményen ért el sikereket. Megkapta az Év Sportolónője díjat is Komáromtól. Kislánya születése után edzőként folytatta pályafutását.

– Így is napi rendszerességgel edzem, hol egyénileg, hogy csoportos, úgynevezett funkcionális edzésekbe kapcsolódom be – mondta a fitneszedző. Kitért arra is, hogy a rendszeres sportolás nagyon fontos a test és az izmok számára is.

Tíz év után tért vissza

Tíz év kihagyás után tavaly úgy döntött Csapó Dorina, hogy ismét megméretteti magát a színpadon. Sikeres évet tudhat maga mögött a 42 éves fitness modell, hiszen 2018-ban a Fülöp-szigeteken rendezett világbajnokságon negyedik lett, emellett a Cutler Győr minősítő versenyen arany minősítést szerzett. Szerbiában az IFBB Nemzetközi Kupán első helyezést ért el, valamint az IBFF Európa Bajnokság Miss Fitness kategóriában második, Sportmodell kategóriában pedig negyedik helyet szerzett. Emellett a Krypta Trófea Fitness megmérettetésen első lett.

– Emellett a tiszta táplálkozás is kiemelten fontos. A tiszta táplálkozás nem diétázást, azaz kalóriamegvonást jelent, hanem kerülni kell a feldolgozott élelmiszereket. Mindent, ami adalékanyagot, hozzáadott cukrot és lisztet tartalmaz – emelte ki Csapó Dorina. A helyes táplálkozás mellett azonban érdemes egy személyi edzőt is fogadni, aki megtanítja a gyakorlatok helyes végrehajtását és az edzőtermi gépek használatát, valamint segít összeállítani a céloknak és a testtípusnak megfelelő edzéstervet.

– Ahhoz, hogy egy versenyen a legjobbat tudd kihozni magadból, fontos a megfelelő felkészülés, a helyes táplálkozás és hogy családod melletted legyen, hiszen, akkor minden egyben van ahhoz, hogy a legjobb formát hozd ki magadból – fogalmazott Dorina.