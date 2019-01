40 percig bírták az extrém kötéltáncot a jeges vízben a dorogi búvárok (videó)

Alszik a táj a Palatinus-tó környékén. Fehér takaró és hideg teríti be a partot, és jég borítja a tavat. De ez nem akadályoz meg kilenc vakmerő búvárt, hogy beússzon a jégpáncél alá.

A LowCost Divers búvárcsapat által szervezett élménybúvárkodást nyilvános eseményként hirdette a búváregyesület a dorogi Öböl Music Beach területére, a befagyott Palatinus-tóra. Jómagam laikusként megyek megnézni a merülést. A Palát csak nyáron, és szigorúan másfél méteres mélységig szeretem. Itt pedig öt méter a minimum. Hátborzongató. Szó szerint, mert még hideg is van.

Az esemény egyik szervezője, Haász Balázs képbe hoz: a búvárkodás nem a mélyvízi merüléssel kezdődik. Ez megnyugtat, ha mégis úgy döntök, hogy „elmerülök” ebbe a sportba. A kezdők először uszodai medencében gyakorolnak, és amikor már „vízállóak”, akkor ugranak a mély vízbe. Pontosabban merülnek és lebegnek, palackkal a hátukon. Amiben amúgy 200 bar nyomású sűrített levegő van. (Összevetve: egy autógumiban mindössze 2,5 bar a nyomás…)

Tatán is merülnek

Az egyesület két oktatója, Fritz Péter és Haász Balázs 6 éve merülnek jég alá. Búvárkodni állításuk szerint bárki elkezdhet, aki elmúlt nyolc éves. Jég alatti merülést azonban csak felnőtteknek javasolják. Az egyesület más településekre is jár búvárkodni, így felfedezték már Erdőkertesi tavat, valamint a kőbányai sörgyár alatti, vízzel telt pincéket is. De rendszeresen járnak Tatára a Fényes-forráshoz is. Ott a víz 21 fokos, szinte meleg.

Az előkészületek része a jég minőségének és vastagságának a vizsgálata is. A lékelés nem kispályás dolog, amatőrök ne „vágjanak bele”. A filmekből ismert csákányos megoldást hagyjuk. A profik láncfűrésszel esnek neki a – mint az a lékelés után kiderült – 8 centis páncélnak.

A kilenc delikvens közben öltözik. Természetesen a legnagyobb kérdés bennem: vajon nem fognak fázni? Mint megtudom: a téliesített búvárruha kétrétegű és felfújható nyaktól bokáig. A levegő pedig szigetel és nem megy át a víz a ruhán. Balázs megnyugtat: egyedül az ujjaik vége szokott lefagyni.

–Mosolyogva jövünk ki a vízből minden alkalommal. Nem is tudnánk másként. Odafagy az arcunkra. – humorizál a búvár. – A jéghideg vízbe lemerülés ideje egyéni tűréshatár és felkészültség függő. A leghosszabb idő 45 perc. Most a terv persze nem ennyi, de azért legalább 15 percig lent leszünk.

A lékelés után egy órával össze is áll az első turnus, teljes menetfelszerelésben. Majd a háromfős legénység eltűnik a jég és a víz birodalmában. A búvárok több kilométernyi víz alatti „ kötélpálya” mentén úsznak. A partról is lóg egy kötél, melyen keresztül jelezhetik, ha baj van. A Pala ezen részére, a búvárbázis területére egy kishajót és egy repülőt is elsüllyesztett az egyesület, az autentikusabb élmény kedvéért.

A téli merülés extra élmény, ugyanis a hideg víz tisztább, és a jégen keresztül a napfény is máshogy törik meg, meséli Fritz Péter, az egyesület másik oktatója. A búvárok aztán turnusonként 40 percig köröznek a víz alatt, végül felfrissülten szállnak ki a Palából.