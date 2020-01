A tatabányai cselgáncsozó is felkerült a Nemzetközi Judo Szövetség 2019 legjobb ipponjait összegyűjtő listájára.

Csernoviczki Éva, az Ippon Judo Tatabánya SE cselgáncsbajnoka is felkerült arra húszas listára, amelyet a Nemzetközi Judo Szövetség készített, számol be a judoinfo.hu. A szövetség összegyűjtötte 2019 legszebb húsz ipponját, azaz dobását, a World Tour szépségdíjas győztes dobásai közé a tatabányai judós dobása is bekerült. Éva Tbilisziben, az olimpiai kvalifikációs Grand Prix-versenyen produkálta az ippont 2019 márciusában.

A teljes értékű győzelem

A sportszertár megfogalmazása szerint az ippon a teljes értékű győzelem a küzdelem során. Az ellenfelet a hátára kell dobni és 25 másodpercig leszorítva kell tartani, vagy karját feszítve és nyakát leszorítva megvárni, amíg az feladja a küzdelmet.

Csernoviczki Éva sikeres évet tudhat a háta mögött, és a Kemma.hu-nak mesélt újévi kívánságairól is. A tatabányai klasszis számára nagyon fontos évnek ígérkezik 2020, Éva számtalan versenyen vesz részt, emellett a tokiói nyári olimpiára is gőzerővel készül.

A videó 1 perc 47 másodpercétől látható a legjobb dobások közé válogatott gyakorlat.