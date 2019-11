Újoncot avat Rossi Uruguay ellen

Marco Rossi szövetségi kapitány Nagy Zsolt személyében újoncot avat majd a magyar labdarúgó-válogatottban Uruguay ellen, a Puskás Aréna pénteki avatómérkőzésén.

„Nagy Zsolt játszani fog.

Valószínűleg a kispadon kezd, de a második félidőben becserélem. Ha meggyőz a teljesítményével, akkor nem titok, hogy Walesben is szerephez jut”

– jelentette ki a csütörtöki sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki elárulta, már tavaly felfigyelt rá, de nem ő volt az első gondolata, hanem Tamás Krisztián, aki azonban szintén sérült.

Marco Rossi a Puskás Aréna megnyitója előtti sajtótájékoztatón: Úgy tervezem, a második félidőben értékes játékperceket adok az újonc Nagy Zsoltnak, aki ha jól teljesít, Walesben is szerepet kaphat. ⚽️🇭🇺#magyarok #csakegyutt #HUNURU #puskasarena — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 14, 2019

Rossi komoly gonddal küzd a bal oldali védőket illetően, mivel Korhut Mihály eltiltás, Kádár Tamás pedig sérülés miatt nem szerepelhet jövő kedden a sorsdöntő, cardiffi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. Ezzel kapcsolatban leszögezte, az elérhető játékosok közül a Puskás Akadémia védője a legjobb, mert ereje, sebessége és bátorsága is alkalmassá teszi a feladatra.

„Történt valami, amiről nem tudtok. Csak az lehet válogatott, aki legalább annyira motivált, mint én. Múltkor olyan választ kaptam tőle, amely után nehezen tudom elképzelni, hogy amíg én irányítom a nemzeti együttest, addig bekerüljön a keretbe”

– válaszolt Rossi arra az újságírói felvetésre, hogy Hangya Szilveszter éppen a jelenlegi hiányposzton, azaz bal oldali védőként rendszeresen futballozik a bajnokesélyes MOL Fehérvár csapatában. A szakember hozzátette,

lehet hogy ő értette félre a játékost, akinek ez esetben viszont jelentkeznie kellene, hogy tisztázza a helyzetet.

Rossi szerint csapata célja a pénteki stadionavatón, hogy jól játsszon és lehetőleg „tisztes eredményt” érjen el a világ egyik legjobb válogatottja ellen. A világranglistán ötödik Uruguayról beszélve úgy fogalmazott:

az utolsó, cserepadon ülő játékosa is nemzetközi szintű labdarúgó.

A szakember ismételten hangsúlyozta, nem ő döntött úgy, hogy Gera Zoltán ne lépjen pályára a búcsúztatásán, ő meghagyta a döntést a jelenleg már az U21-es magyar együttest irányító sportembernek és a szövetségnek. Személy szerint örült volna, ha a 97-szeres válogatott Gera öt, tíz, vagy tizenöt perc játékot vállal.

Varga Roland volt az utolsó magyar játékos, aki gólt szerzett a Puskás Aréna elődjében, az egykori Népstadionban, majd új nevén Puskás Ferenc Stadionban.

„Szabadrúgásból találtam be, de kellett hozzá a kapus is, mert nem volt egy életerős lövés” – idézte fel a játékos a 2014. június 7-én, a kazahok ellen 3-0-ra megnyert barátságos meccs második találatát, majd hozzátette, a végeredményt egy öngól állította be.

A magyar szövetség azt kéri a kilátogató szurkolóktól, hogy lehetőleg időben és közösségi közlekedéssel érkezzenek a 19 órakor kezdődő mérkőzésre, mert a kapukat már 16 órától kinyitják és a megnyitó ünnepség 17.30-kor kezdődik. Az MLSZ jelezte, a BKK csúcsforgalmi menetrend szerint közlekedteti a járatait, a büfék pedig 23 óráig nyitva lesznek a stadionban, hogy ezzel is segítsék a szurkolók fokozatos elvonulását.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata:

Dibusz Dénes – Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Korhut Mihály – Nagy Ádám, Pátkai Máté – Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Szalai Ádám

Forrás: MTI

Borítókép: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Montenegró – Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Podgoricában 2019. szeptember 5-én.