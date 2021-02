Szoboszlai Dominik volt a tél egyik nagy fogása

Február elsejével sok európai bajnokságban, köztük az angol, a német, az olasz és a spanyol ligában is lezárult a téli igazolási lehetőség. Igazán nagyot egy nemzetközi klubváltás sem szólt, de több érdekes játékosmozgás is történt a piacon. A magyar válogatott két meghatározó tagja is szintet lépett.

Már a hivatalos átigazolási időszak kezdete előtt eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik az osztrák bajnokságból a német Bundesligába igazol, bár sérülése miatt még nem mutatkozhatott be új csapatában – írja a Magyar Nemzet. A Leipzig húszmillió eurót fizetett a magyar válogatottat az idei Euró­pa-bajnokságra kilövő támadó középpályásért, ennél nagyobb összegért mindössze három játékos váltott klubot a télen. Szoboszlai megszerzését az ESPN összeállítása a legjobb téli igazolások közé sorolta. Szalai Attila a ciprusi Apollon mezét cserélte a Fenerbahçe szerelésére. Az Isztambul ­ázsiai felén található klubban világbajnok csapattársa is lesz, hiszen Mesut Özil is a török éllovasnál folytatja. Özil papíron az Arsenaltól érkezett, de több mint fél éve nem játszott mérkőzést. Az eddig várakozáson alul teljesítő Ágyúsok Özil fizetésétől végre megszabadultak, a pályán pedig a Real Madridtól kölcsönvett Martin Ødegaard jelenthet erősítést. A korábbi norvég csodagyerek ősszel, 22 évesen, több kitérő után úgy tért vissza Madridba, hogy végre beverekszi magát a csapatba, de nem járt sikerrel. Hasonló okokból adta kölcsön a királyi gárda Luka Jovicsot. A szerb támadó előző állomáshelyén, a Bundesligában dobogóra hajtó Eintracht Frankfurtban próbálja megtalálni talán ott felejtett góllövő cipőjét. Özillel együtt nyert vb-címet Sami Khedira, aki több mint egy éve nem játszott a Juventusban. Hétfőtől már Dárdai Pál játékosa a Herthánál. Szintén pályára lépett világbajnoki fináléban, de az elmúlt fél évben inaktív játékos volt Mario Mandžukić, akit a Serie A élén álló AC Milan szerződtetett. A horvát támadó korábban a Juventusszal már nyert négy olasz bajnoki címet, a héten rajtoló klub-vb-re készülő katari Al-Duhailban viszont nem találta meg a számításait, július óta hivatalosan sem volt csapata. A milánói piros-feketék a rutinos Mandžukić mellett fiatal magyar játékossal is erősítettek. Két korábbi kedvenc is rossz szájízzel távozott Olaszországból: Arkadiusz Milik ősszel már nem volt tagja a Napoli keretének, mivel nem volt hajlandó hosszú távú szerződést aláírni. A lengyel támadót egyelőre kölcsönadták, Marseille-ben próbál újra játékba lendülni, bár az valószínűtlen, hogy vb-selejtezős ellenfelünknél kiszorítja a kezdőből a tavalyi év legjobb játékosának választott Robert Lewandowskit. Az elmúlt évek olasz sikertörténetében, az Atalantában kulcsszerepet játszó, de őszre körön kívülre került Alejandro Gómezzel a Sevilla foghat nagyot. Az Atalanta könyvelhette el az egyik legnagyobb befolyó összeget: a Manchester United 21 millió eurót fizetett az 18 éves olasz-elefántcsonparti Amad Diallóért. Nála csak két játékos váltott nagyobb összeg fejében klubot, és meglepő módon mindkét üzletben a West Ham United volt az egyik érintett. Sébastian Haller 22,5 millió euróért lett az Ajax játékosa, míg az algériai Szaid Benrama játékjogáért 23,1 millió eurót fizetett a londoni csapat a másodosztályú Brentfordnak.