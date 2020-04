Szerződést bontottak a komplett kézicsapattal Érden

Szabó Edina vezetőedző az Érd FM-ben elmondta, anyagi okok miatt mindenkivel szerződést bontottak, aki az elmúlt idényben a felnőtt keret tagja volt.

Az már korábban ismert volt, hogy Janurik Kinga és Kisfaludy Anett a Ferencvároshoz igazol, most pedig az is kiderült, hogy Bízik Réka, Julie Foggea, Gávai Szonja, Markéta Jerábková, Kiss Nikoletta, Jovana Kovacsevics, Katarina Krpez-Slezák, Jelena Lavko, Schatzl Natalie, Szabó Laura, Termány Rita és Tóth Gabriella is máshol folytatja pályafutását. A 2012-es évben a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott brazil Alexandra do Nascimento visszavonul.