Rossi: fontosabb volt az Eb-kvalifikáció, de nehezebb az NL-feljutás

A szövetségi kapitány többek között beszélt a csapatszellem, a csapategység, a vezéregyéniségek és az álmok fontosságáról, továbbá a magyar labdarúgó-válogatott tagjainak téli átigazolásairól is.

Fontosabb volt kijutni az Európa-bajnokságra, azonban a feljutást kiharcolni nehezebb a Nemzetek Ligájában – mondta Marco Rossi az MTI-nek adott interjúban.

„A csapatszellem kialakítására mindig nagy hangsúlyt fektetek. Még pályafutásom elején Massimiliano Allegri mondta az olasz harmadosztályban vívott mérkőzéseink után, hogy az én csapataimat rendkívül nehéz legyőzni, nagyon meg kell érte dolgozni, mert minden játékosom harcol a pályán. Ez az én utam. Enélkül nem lehet sikereket elérni még akkor sem, ha technikailag jobb az együttesed” – fogalmazott Rossi felidézve, amikor a Pro Patria trénereként nézett szembe a Sassuolóval, melyet akkor az AC Milan és a Juventus későbbi sikeredzője irányított. „A legfontosabb, hogy a pályán taktikailag szervezett, koncentrált és felkészült legyen a csapat. Minden egyes játékosnak, így a legjobbaknak, a kiemelkedő technikai tudással rendelkezőknek is dolgozniuk kell a pályán”.

Az olasz szakember szerint tiszteletteljes, intelligens és önzetlen volt a csapatkapitány Szalai Ádám motivációs beszéde, melyet az Izland ellen 2-1-re megnyert sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező előtt mondott a csapatnak, egyúttal Al Pacino beszédéhez hasonlította, amely a Minden héten háború című filmben hangzott el.

„Mindig is meg voltam győződve Ádám fontosságáról. Igazi vezéregyéniség és példamutató személyiség. Nem ismertem korábban, de egy hét után láttam, minden adottsága megvan ahhoz, hogy csapatkapitány legyen. Most az emberek is szembesülhetnek azzal, miért is vettem védelmembe többször is. De nemcsak a személyisége miatt. Ő olyan játékos, aki mindig a csapat érdekeit nézi. Soha nem a saját teljesítményével foglalkozik, ez az ami építi a csapatszellemet” – mondta Rossi a Mainz 33 éves csatáráról, egyúttal megjegyezte, hogy kulcsjátékosa jobb helyzetben van, mint ősszel, mert most már rendszeresen edzhet és játszhat is a klubjában, noha egyelőre legfeljebb 30 perc jut neki. „Ha nem játszik rendszeresen 90 percet, nem lesz meccsritmusban, hogy 90 percet játsszon a válogatottban.

Ráadásul ő maga mondta nekem önkritikusan, hogy ha nem játszik 90 percet, akkor nem lehet a válogatott csapatkapitánya az Eb-n. Ebből is látszik a válogatott iránti alázata”.

A nemzeti együttes karizmatikus személyiségei közül még külön kiemelte a tavaly visszatért Nikolics Nemanját, aki számára rendkívül kellemes meglepetés volt. Példaként említette, hogy ugyanolyan nyíltsággal, őszinteséggel közeledik a csapatkapitányhoz, mint az új játékosokhoz, mindenkivel remek a kapcsolata és állandó pozitív szemlélet jellemzi.

A válogatottba tavaly ősszel beépült új játékosok kapcsán elmondta, hogy Könyves Norbertet nem azért nézte ki magának, mert elképesztő tehetség, hanem az akarata és a hozzáállása miatt, mindig küzd, fut, harcol, és ez az, amit mindenkitől látni akar. Mint mondta, Könyves követendő példa minden játékos számára. A francia születésű Loic Negót az egyik legjobb NB I-ben futballozó játékosnak nevezte, aki ráadásul több poszton bevethető, de szerinte a válogatottban a pálya jobb oldalán lehet leginkább kamatoztatni a tudását, míg Szalai Attila személyében megtalálta a védelem tengelyéből hiányzó ballábas futballistát, miután különböző okok miatt nem számíthatott Kádár Tamásra.

„Szalai Attila és Szoboszlai Dominik is jó döntést hozott. Nagy lépést tett mindkettő” – utalt a két játékos klubváltására Rossi, aki szerint az kifejezetten előny a válogatott számára, hogy a Salzburgot elhagyó Szoboszlai az RB Leipzignél Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal futballozhat egy csapatban. „Szalai, aki kikérte a véleményemet az átigazolásáról, rendkívül elkötelezett, láttam az első meccsét a Fenerbahce színeiben és nagyon tetszett. Sokat fejlődött az Apollonnál töltött másfél év alatt, a Fenernél még többet fejlődhet, néhány év múlva kész lehet a következő ugrásra”.

A válogatott sikeres őszi meneteléséről úgy vélekedett, a legfontosabb az Európa-bajnoki részvétel kiharcolása volt, ugyanakkor nehezebb volt a Nemzetek Ligája másodosztályából a csoportot megnyerve feljutni.

„A bolgárok elleni Eb-pótselejtező azért volt nehéz, mert nem játszottunk jól. Az Izland elleni döntőben pedig hiába játszottunk jobban, szerencse is kellett a sikerhez, főleg Nego egyenlítő találatánál.

Amikor a 87. percben hátrányban van egy csapat, akkor nem gyakran sikerül hat perc alatt a maga javára fordítania a mérkőzést. De megdolgoztunk a szerencséért, mert nem adtuk fel” – hangsúlyozta Rossi.

Kiemelte, a Nemzetek Ligája viszont azért volt nehezebb, mert három magasabban jegyzett válogatottal, az orosszal, a szerbbel és a törökkel összesen hat meccset kellett vívni. Ezeken mindössze egyszer kapott ki a válogatott. „Ez a hat meccs önbizalmat és büszkeséget adott. De a múlt az múlt. Őszintén szólva nem gondolok arra, hogy a csoportgyőzelem vb-pótselejtezőt érhet. Csak arra koncentrálok, hogy jól rajtoljunk és jól játsszunk a világbajnoki selejtezőkön, hogy legyen esélyünk kijutni” – mondta.

Hozzátette, a portugál kollégáját már csak azért is jobban ismeri, mint az elődjét, mert 2012 augusztusában a Honvéd és a Videoton kispadján már összecsaptak egymással. Felidézte, hogy akkor 1-0-ra legyőzte Paulo Sousa csapatát, bár szerencsés körülmények között, mivel a jelenleg is Kispesten futballozó Ivan Lovric védő létére kivédte a most is fehérvári Nikolics büntetőjét az utolsó percben.

„Szükségünk van álmokra. Ha nincsenek álmaink, elkezdünk meghalni” – fogalmazott Rossi a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörével kapcsolatban, melyben a címvédő Portugália és a világbajnok Franciaország mellett Németországgal találkozik a magyar csapat. „De persze a realitás az, hogy kegyetlen nehéz lesz. Amit elvárhatunk magunktól, hogy jó mentálistással lépjünk pályára, ne féljünk az ellenfelünktől. Agresszíven kell futballoznunk, mert ilyen kiváló ellenfeleknek nem hagyhatunk időt és teret. Bátran kell játszanunk és oroszlánként harcolnunk”.

A tervezett szerződéshosszabbításáról, melyről Csányi Sándor MLSZ-elnök is beszélt, úgy nyilatkozott, hogy nincsenek irreális elvárásai, így részéről nincs akadálya.

„De hogy mikor valósul meg, azt nem tudom. Már csak azért sem, mert a futballban pillanatok alatt változhat a helyzet. Minden az eredményektől függ” – jelentette ki a 2020-as esztendőben az év edzőjének választott szakember, aki megjegyezte, 2017 júniusában az Andorrától elszenvedett vereség 14 hónapra rányomta a bélyegét a magyar válogatott szereplésére.

„Kikaphatunk Lengyelországtól a vb-selejtezőn, kikaphatunk Franciaországtól az Eb-n, de nem veszíthetünk San Marino és Andorra ellen a vb-selejtezőkön, ezt nem tudnám elfogadni”.

Rossi arról is beszámolt, hogy korábbi ígéretének megfelelően elkezdett magyarul tanulni.

A magyar válogatott március 25-én kezdi meg a 2022-es, katari világbajnokság selejtezősorozatát, amelyben elsőként a lengyel csapatot fogadja, majd három és hat nappal később San Marino, illetve Andorra vendége lesz. A csoportban még Anglia és Albánia szerepel, az első kijut a tornára, a második pedig pótselejtezőt játszhat. Az idén nyárra halasztott Európa-bajnokságon június 15-én kezdi meg szereplését a nemzeti együttes, amely elsőként Portugáliát fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később a francia csapatot látja vendégül. A csoportkör zárásaként pedig Münchenben Németország vendége lesz június 23-án. A négyesből az első kettő mellett a hat csoport négy legjobb harmadikja jut a nyolcaddöntőbe.