Rasmussen: soha nem adom fel

A magyarok hétfőn 26-21-re kikaptak a legutóbb vb-győztes és Európa-bajnok franciáktól, ezzel ért véget számukra a torna.

– nyilatkozta a dán edző. Kifejtette: Tóth Gabriella megbetegedett, ezért a tervezettnél sokkal kevesebb lehetőséget kapott az utolsó meccsen, Vámos Petra viszont nagyon jól teljesített, a vártnál is jobban védekezett.

A meccs utolsó negyedében a válogatottnak volt egy 13 perces szakasza, amikor csupán egyszer talált be. Rasmussen rávilágított, hogy Tomori Zsuzsanna, Háfra Noémi és Kovacsics Anikó nagyon sok energiát veszített, elfáradt a hajrára.

A magyarok a csoportkörben legyőzték Kazahsztánt és Szenegált, de Spanyolországtól, Montenegrótól és Romániától kikaptak, így nem jutottak a középdöntőbe. Az alsóházi rájátszásban Argentína legyőzése után következett a franciák elleni vereség.

A hétfői meccs után Kim Rasmussen – riporteri kérdésekre válaszolva – elmondta, nem szándékozik lemondani a posztjáról.

„Soha nem adom fel. Ha a magyar szövetségben úgy gondolják, nem én vagyok a legmegfelelőbb, az az ő döntésük. Úgy gondolom, megdolgoztam ezért, ismerem a csapatot, a kultúrát, jól érzem magam, továbbra is megteszek mindent, ami tőlem telik”

– nyilatkozta.

Ezután a szakvezető emlékeztetett, a torna előtt is azt várta, hogy nagyon szoros meccseket hoz majd ez a világbajnokság, az élmezőnyben bármelyik csapat képes nyerni bármelyik ellen, és sok mérkőzésen csak egy vagy két gól dönt majd.

„Általában apróságok döntik el, ki lesz a győztes és ki a vesztes. Ezúttal ezek az apróságok nem a mi javunkra döntöttek. A tavalyi Európa-bajnokságon a szerencse is velünk volt, most viszont ellenünk. Sajnos most minden szoros meccsünket elveszítettük”