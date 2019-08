Ötven magyar sárkányhajós indul a thaiföldi világbajnokságon

A Nemzeti Versenysport Szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a legnagyobb létszámban az ázsiai kontinens képviselői vesznek részt a vb-n, de Európából, valamint az Egyesült Államokból és Kanadából is erős legénységek állnak rajthoz. A magyar sárkányhajósok a junior (18 éven aluli), a premier (felnőtt) és a szenior B (50 éven felüliek) korosztályokban indulnak.

Járosi Péter, a magyar szövetség elnöke, egyben a nemzetközi szövetség alelnöke jó helyezésekben, sőt éremszerzésben is bízik.

„Már az is nagy dolog, hogy egyáltalán el tudunk jutni a thaiföldi vb-re, mert ebben a sportágban sokszor a sportolóknak is ki kell venniük a részüket a költségekből. Most annyiban kedvező a helyzet, hogy a hazai szövetség az ifjúsági és a premier legénység részvételében is tudott segíteni”