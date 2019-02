Magyar állampolgárságot kapott Nego

A 28 éves futballista Cser-Palkovics András polgármester előtt tette le az esküt. A városvezető kiemelte, hogy Nego már sok örömöt szerzett a városnak és a Vidi-szurkolóknak egyaránt.

„Büszkék vagyunk arra, hogy közösségünknek most már állampolgárként is tagja, s reméljük, a jövőben oroszlánrészt vállal a fehérvári és a magyar futball fellendítésében”

– fogalmazott Cser-Palkovics.

Nego kérdésre elmondta, nagyon boldog, hogy megkaphatta a magyar állampolgárságot, mivel több mint öt éve él Magyarországon, így ez az otthona, s „most már az élete része” is egyben.

Mint mondta, nem ismeri pontosan a szabályokat, de a menedzsere szerint több hasonló eset volt már a múltban, amikor a nemzetközi szövetség (FIFA) megadta a lehetőséget egy-egy játékosnak arra, hogy választott hazája válogatottjában szerepeljen.

Kiterjedt a „monitorozás” folyamata azon játékosok körében, akiknek a honosítása szóba kerülhet – így került képbe már Bernd Storck időszakában Willi Orbán is –, ismerve a FIFA-szabályt, már akkor látták, hogy példáulNego a fent idézettek szerint nem lehet magyar válogatott. Vagyis mondjuk Dárdai Palkóval ellentétben nincs esély rá, hogy Marco Rossi számításba vegye, hiába szerezte meg a magyar állampolgárságot – írta meg a Nemzeti Sport az MLSZ tájékoztatása alapján.

Nego eddigi pályafutása

A több poszton is bevethető játékos Párizsban született, származását tekintve guadeloupei. Korábban szerepelt a francia korosztályos válogatottakban, tagja volt a 2010-ben Európa-bajnok U19-es együttesnek, továbbá részt vett a 2011-es U20-as világbajnokságon is, melyen negyedik helyezést ért el csapatával. Első profi klubja a francia Nantes volt, később az olasz AS Roma szerződtette. Szerepelt kölcsönben a belga Standard Liege együttesében, majd 2013-ban érkezett Magyarországra, ahol az Újpest játékosa lett. Egy rövid angliai kitérőt (Charlton) követően 2015-ben került a fehérvári gárdához, amellyel 2018-ban magyar bajnoki címet szerzett.