Itt a Magyarock, az új magyar szurkolói márka

Nincs te és én, csak mi. Magyarok. Győztesként, vesztesként, pályán, lelátón is egyek. A Magyarock a Magyar Olimpiai Csapat, a sportolók és a szurkolók közös céljának a jelképe, amiért mindannyian félretesszük a különbségeinket, hogy az egyetlen fontos dolog miatt egyesüljünk: a magyar sport szeretetéért. Mi vagyunk a sport. Mi vagyunk a teljesítmény, mi vagyunk a mérce. Mi vagyunk a #magyarock. #magyarcsapat #mivagyunk #olympicteamhungary #sport