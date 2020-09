Hatalmas baleset miatt szakadt félbe az F2 sprintfutama (videó)

A versenyt először piros zászlóval szakították meg, majd bő 15 perces várakozást követően, miután a beavatkozószemélyzet és a versenyirányítás egyeztetett, le is fújták a folytatást. Nem sokkal később az F2 Twitter-csatornája a balesetről, majd az érintett pilótákról is posztokat közölt, a felvételek alapján egyiküknek sem lett nagy baja – nem úgy az autóiknak – számolt be róla a Nemzeti Sport.

A futamot egyébként a kínai Zsu Guan-ju nyerte így, megelőzve az orosz Nyikita Mazepint és a versenyt a nyolcadik helyről kezdő, ismét remekül rajtoló, az összetettben élen álló Mick Schumahert.

The marshals are on the scene…

Both Ghiotto and Aitken’s cars have been recovered#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/4hD6Riht5R

— Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020