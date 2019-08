Bizakodóak a magyar triatlonosok az olimpiát illetően

Az olimpiai kvalifikációs pontverseny jelenlegi állása szerint a férfiaknál és a nőknél is két-két magyar triatlonos indulhatna, így a váltó is rajthoz állhatna Tokióban, ami megfelel a magyar szövetség célkitűzéseinek.

Az ötkarikás ranglistán az első 140 versenyző pontjait veszik figyelembe, ennek alapján a férfiaknál Bicsák Bence (9.), Tóth Tamás (58.), Dévay Márk (73.), Faldum Gábor (82.), Lehmann Csongor (134.), míg a nőknél Kovács Zsófia (48.) és Bragmayer Zsanett (58.) nevezhető.

Az olimpián nemenként 55 triatlonos indulhat, nemzetenként kettő-kettő, kivételt jelenthet azonban, ha három top 30-as versenyzője van egy országnak, ami plusz egy főnek garantál részvételt. Mivel a kvóták kiosztásánál a vegyes váltók eredményességét is figyelembe veszik, az ugyancsak módosítja a kvalifikációs rangsort. Utóbbiban a magyarok számára már nincs realitása a kvótaszerzésnek – bár májusban még lesz „pótvizsga” -, így számukra marad az egyéni ranglista.

Lipták Tamás, a magyar szövetség szakmai igazgatója elmondta: az olimpiai szimuláció alapján jelen állás szerint a férfiaknál Bicsák és Tóth, a nőknél Kovács és Bragmayer is kvótát kapna.

„Egy július 22-i táblázat alapján Bence a 28., Tomi a 46., Zsófi a 37., Zsanett pedig a 42. kvótát kapná” – közölte. Kiemelte: az nem névre szól, hanem az ország kapja, és általában válogatóversenyek alapján kerül kiosztásra.

„Nagy csodák azonban nincsenek, ezért gyakran az kapja a kvótát, aki megszerezte. Nekünk is van belső szabályzatunk az elnyert kvótáink kiosztására. Leghamarabb év végén válhat valaki biztos indulóvá. Ennek feltétele, ha top 30-ban van az olimpiai ranglistán, és hozzá képest nincs más magyar tíz helyezésen belül” – mondta. Hozzátette: Bicsák jó eséllyel biztos indulónak tekintheti magát még idén, ami jövőre az olimpiai felkészülésben jelenthet számára könnyebbséget. Nem a pontszerző versenyeken kell „elapróznia magát” a május közepén záruló kvalifikáció során, hanem kizárólag Tokió lehet a célkeresztjében.

„Az idei év eredményei alapján továbbra is reális célkitűzés egy top nyolcas helyezés az olimpián. Erre Bicsáknak egyéniben és egy legerősebb váltóval kiálló magyar csapatnak is van esélye. Amennyiben ezekből legalább az egyik valóra válik, akkor mi már elégedettek lennénk” – nyilatkozta Lipták.

Múlt héten az olimpiai tesztversenyen a nőknél egyetlen magyar indulóként Bragmayer a 46. helyen zárt, a férfiaknál Bicsák a hetedik, Dévay a 28. helyen végzett, míg Tóth nem ért célba, a vegyes váltó pedig a kilencedik lett Tokióban.

Lipták Tamás hangsúlyozta: az olimpia előtt mindenképpen már jóval a verseny előtt, terveik szerint pár héttel ki kell utazniuk a magyar triatlonosoknak Japánba, hogy megszokják az időeltolódást és a klímát.

„Az otthoni nyári hőmérséklet mellett Japánban nagyon magas a levegő páratartalma, továbbá a víz hőfoka is jóval melegebb a szokásosnál. Utóbbi most 29-31 Celsius-fok között volt, ami nem kedvez a minőségi sportolásnak” – mondta. Hozzátette: akár sütött a nap, akár nem, nagyon meleg volt, így vélhetően jövőre is a legnagyobb kihívás mindenki számára a megfelelő hidratálás és hűtés lesz.

A rendezéssel kapcsolatban azt nyilatkozta: akadtak ugyan kisebb hiányosságok, de összességében jónak találták.

„A pálya összeállt, a rendőrség hermetikusan lezárt mindent, és megfelelő számú rendező működött közre, ami néha még soknak is tűnt” – nyilatkozta.

Forrás: MTI