Baji éremmel akar hazajönni

Másfél hetes székesfehérvári edzőtáborozással készült közvetlenül az atlétikai Európa-bajnokságra Baji Balázs, aki maradéktalanul az éremmel lenne elégedett Berlinben.

A civilben állatorvos futó szerint azonban sokan pályáznak a dobogós helyekre 110 m gáton.

„Az orosz Subenkov kiemelkedik a mezőnyből, de szerintem ő nem simán nyerni akar, hanem az Európa-csúcs a célja. Ehhez viszont kockáztatnia kell, s ő is hibázhat. Mellette ott van a spanyol Ortega és a francia Lagarde, mindketten remek időket értek el. Az olasz Pozzi vagy a ciprusi Trajkovic szintén bármikor képes egy jó futásra, s a német Traber is várhatóan jó lesz hazai pályán. De ide sorolom magamat is” – nyilatkozott az MTI-nek a világbajnoki bronzérmes sprinter.

Hozzátette, úgy érzi, a szezon elejéhez képest felfelé ível a formája.

„Az országos bajnokságon és a Gyulai Memorialon találtam rá a formámra, utóbbi versenyen 13.27-tel értem el idei legjobbamat. Remélem, ennél tudok majd jobbat, erre kell a csúcsformát ráépíteni” – fogalmazott Baji Balázs. Kiemelte, az edzések mennyiségét, intenzitását is úgy tervezték, hogy az Eb-n legyen a legjobb formában.

„Az elmúlt évek szép sikerei után nyilván a közvélemény és magam is éremben reménykedem. De ez nem lehet alapelvárás, főleg gáton, ahol sok a hibázási lehetőség. Minden verseny más, de igaz, maradéktalanul én is az éremmel lennék elégedett” – nyilatkozott Baji, aki negyedik kiemeltként az elődöntőben kapcsolódik be a versenybe. Erre pénteken kerül sor, ugyanaznap 21.35-kor kezdődik a döntő.