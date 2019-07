Az úszók kapitánya a számokban hisz

A szakember a helyszínen a felkészülés befejező fázisáról elmondta, volt ugyan némi kockázat abban, hogy az utolsó edzőtábort Gimcson városában tartották, de minden tökéletes volt, az ottani kiváló körülmények nem jelenthetnek kifogást a szereplésre.

Hozzátette: Kvangdzsuban nagyszerű, hogy a szervezők az olimpiákhoz hasonlóan szállásolták el a csapatokat:

A várható szerepléssel kapcsolatban a kapitány továbbra is kitart a számok mellett:

„Ez egy mérhető sportág, a világranglista azt mondja, hogy Hosszú Katinkának két versenyszámban is nagyon jó esélye van aranyra, mint ahogyan Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is az első-második, valamint Verrasztó Dávid is a legjobbak között van”