A top 20-ban szeretne végezni a Pannon Cycling Team

Összetettben egy top 20-as helyezés a Pannon Cycling Team célja a kedden rajtoló Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.

A siófoki prológ előtt Bátorfi Béla csapatfőnök arról beszélt, hogy a tavalyihoz képest lényegesen erősebb a mezőny, így nehéz lesz kiemelkedően teljesítenie versenyzőinek, különösen annak fényében, hogy a korábbi csapatkapitány Dina Márton a Kometa Cycling Teamhez igazolt. Ennek ellenére bízik benne, hogy ez a csapat eredményességét nem fogja komolyan visszavetni, s csapatából valaki a legjobb 20-ban végez majd.

Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy Dina mellett a tavaly szintén őket erősítő Valter Attila is másik csapatban, a lengyel CCC Development Teamnél szerepel, ami azt is jelenti, hogy a legjobb magyarnak járó fehér trikó megszerzése sem ígérkezik könnyűnek.

„Szeretnénk aktívan versenyezni, minden szökésben részt venni és a hegyi pontversenyben is harcban lenni a jó helyekért. Összetettben pedig a tisztességes helytállás az elvárás, az erős mezőnyben egy top húszas helyezésnek már nagyon örülnénk”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a szerdai, Velence és Esztergom közötti 194 kilométeres szakaszon fog kiderülni, mennyire erősek a kerekesei, s kit érdemes első számú versenyzőként segítenie a kontinentális csapatnak.

Filutás Viktor, a csapat egyik legjobbja elmondta, napi 4,5 órás edzésekkel készült a versenyre,

amit ideálisnak tekint. Leszögezte, a csapattól a lehető legjobb teljesítményt várja el, de nem fogalmazott meg konkrét célkitűzéseket. A négy kilométeres prológ kapcsán kiemelte, technikás pálya, az ő sebességének kedvezhetnek a hosszú egyenes részek, a 30 fokos hőség pedig nem zavarja, mert szereti a meleget.

A magyar körversenyen túl a jövő évi, Magyarországon rajtoló Giro d’Italiára is kitért Bátorfi Béla. Mint mondta, le kell mondaniuk a Giró-szereplés álmáról, mivel ahhoz, hogy szabadkártyásként indulhasson egy magyar csapat, prokontinentális besorolásra van szükség, amivel nem rendelkeznek.

„Korábban egy külföldi csapattal közösen volt tervben, hogy fúzióra lépve szintet lépünk. Önállóan csak nagyon komoly állami vagy szponzori erőkkel lehetne elérni a prokontinentális kategóriát, erre most nem látok esélyt” – fejtette ki. – „Ha a következő egy-két hónapban nem történik olyan csoda, hogy valaki bekopogtat hárommillió euróval, akkor ezt el kell engedjük.”

Forrás: MTI