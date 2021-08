Mind a nyolc egységünk bejutott az elődöntőbe

Szerdán újabb négy kajak-kenu versenyszám selejtezőjét rendezték a tokiói olimpián. Férfi kajak egyes 200 méteren Csizmadia Kolos és Tótka Sándor, női kajak egyes 500-on Kozák Danuta és Csipes Tamara, míg férfi kajak kettes 1000 méteren Kopasz Bálint és Nádas Bence is futamgyőzelemmel jutott a csütörtöki elődöntőbe. Női kenu egyes 200 méteren Takács Kincső szintén továbblépett, azonban ugyanitt Balla Virágra, illetve a Béke Kornél, Varga Ádám kajak párosra még egy reményfutam várt a mai nap folyamán, de onnan ők is továbbverekedték magukat.

FÉRFI KAJAK EGYES 200 MÉTER

Első indulónk, Csizmadia Kolos 34.442-es idővel megnyerte az előfutamát, így egyből az elődöntőbe jutott. A harmadik előfutamban Tótka Sándor ugyancsak fölényes sikerrel (35.070), futamgyőztesként került az elődöntőbe, ráadásul úgy, hogy a végén már ki is engedett.

„A versenybírók nagyon szigorúak itt, nem gondoltam, hogy berajtoltam, de ők mégis úgy ítélték meg, hogy igen. A második rajtom így biztonsági volt, ezzel együtt remekül sikerült és az oldalszélre is jól reagáltam – nyilatkozta az MTI-nek Tótka. – Holnap új nap, új hőmérséklet, új szél, meglátjuk. A meleget bírom, nyári gyerek vagyok, tőlem jöhetne még plusz tíz fok is. Mindenre fel vagyok készülve, még arra is, ha alulról fújna a szél.„

Hozzátette: megveregette Csizmadia Kolos vállát, mert szerinte versenyzőtársa is nagyon jó munkát végzett.