Milák Kristóf a legjobb idővel jutott tovább

FÉRFI 200 MÉTERES PILLANGÓÚSZÁS, ELŐFUTAM

Kenderesi Tamás a harmadik futamban indult, ahol nem kezdett túl erősen, de a hajrában feljött és 1:55.18-cal a második helyen csapott a célba. A negyedik futamban hárman előzték még meg, így már biztos volt a továbbjutása a középdöntőbe.

Milák Kristóf végig vezetett az ötödik és egyben utolsó előfutamban, s 1:53.58-as idővel, majdnem egy másodpercet verve a negyedik futam győztesére, az első helyen jutott tovább az elődöntőbe. Kenderesi ideje összességében a 8. legjobb volt.

Milák, a szám favoritja igazából játszadozott a mezőnnyel, idejét (amellyel például Rióban bronzérmet lehetett volna nyerni) senki nem tudta megközelíteni, bár az interjúfolyosón a rá jellemző lazasággal megemlítette, nem feltétlen tervezett ilyen úszást elsőre.

„Bemelegítettem. 1:54-es időt szerettem volna, 1:53 lett, teljesen jó – jegyezte meg, miután egyedüliként tudott 1:54 alá bemenni. – Az első százon elúszkáltam Chaddel, szerencsére nem kezdett be, a második százon meg elmentem. A fordulók jók lettek, azokra figyeltem.”

A középdöntőre hasonló időt tervez („Lehet jobb, de nem kell. Van még utána számom, arra is kell az erő”), a döntőben szeretne jobbat úszni.

A Milák által említett dél-afrikai Chad Le Clos egyébként majdnem elszállt, csak a 16. helyen ment tovább. Nála magabiztosabban úszott Kenderesi, aki csak arra figyelt, hogy futamában ott legyen az elején.

„Már vártam, hogy ússzak. Nagyjából elégedett is vagyok, 1:54-gyel kezdődő időt szerettem volna, ez néhány tizeddel elmaradt, de rendben van. Próbáltam a futamomhoz alkalmazkodni, és az utolsó ötvenet meghúzni, ami sikerült. Kicsit tartok a középdöntőtől, mert nem lesz jó érzés reggel úszni. A döntővel már minden rendben lesz” – értékelt Kenderesi, és sietett is levezetni, majd még a jégkád is várt rá.

NŐI 200 MÉTERES VEGYESÚSZÁS, ELŐFUTAM

Ebben a számban is két magyar indult, Sebestyén Dalma a második futamban lett 5. helyezett 2:12.42-vel, utólag kiderült, hogy ez nem elég a továbbjutáshoz, mert éppen lecsúszott az elődöntőről (17. legjobb idő).

A 400 vegyes ötödik helye után a rövidebbik vegyes számban Hosszú Katinka biztató formát mutatott. 2:09.70-cel nyerte meg a futamát, és összesítésben is csak az amerikai Kate Douglass tudott jobbat nála.

„Úgy éreztem, mintha régebben lett volna a négyszáz vegyes, az úszók is elvesznek ebben a lebonyolításban – utalt arra Hosszú az M4 Sportnak, hogy délelőttönként vannak a döntők és esténként az előfutamok. – Ez az idő jobb, mint amivel a májusi Eb-n bronzérmes lettem. Még maradt benne, de most megyek is pihenni.”

Sebestyén Dalma 21 századdal maradt le a középdöntőről, amit rendkívül csalódottan vett tudomásul. „Azért is sajnálom, mert a továbbjutás olyan lökést adott volna, hogy biztosan megjavítottam volna az egyéni csúcsomat.

NŐI 1500 MÉTERES GYORSÚSZÁS, ELŐFUTAM



A mieink közül Mihályvári-Farkas Viktória a 3., Késely Ajna az 5. futamban indult. Előbbi 300 métertől az élre állt futamában és 16:02.26-os új egyéni csúccsal toronymagasan meg is nyerte azt. Sajnos a negyedik futamban hatan is jobb időt úsztak nála, így már legfeljebb egyvalaki előzhette meg a döntőbe kerüléséhez. Az utolsó futamot az amerikai Katie Ledecky nyerte új olimpiai csúccsal, s Késely Ajna 1:59.80-nal az ötödik lett, így pont lecsúszott a döntőről, mert összesítésben a 9. helyen zárt, míg Mihályvári-Farkas a 12. lett.

Késely azzal maradt le a döntőről, hogy az utolsó százon megelőzte őt az ausztrál Kiah Melverton. A 400 vegyesen hatodik, 17 éves Mihályvári-Farkas 12 másodpercet javított az egyéni rekordján, és összesítésben 12. lett. Az amerikaiak szupersztárja, Katie Ledecky a világ nyolcadik legjobb idejét (15:35.35) érte el a debütáló számban.

„A négyszáz gyors után lelkileg össze tudtam magamat szedni. Nagyon nehéz éven vagyok túl, az olimpia előtt másfél-két hónappal még olyan gödörben voltam, amiből nem tudtam, hogy ki tudok-e mászni – nyilatkozta Késely. – Ez egy jó 1500 volt, régen nem tudtam tizenhat percen belüli időt úszni. Még úgy is boldog lehetek, hogy kicsivel maradtam le a döntőről. Néha odanéztem a másik pályára, és láttam az ausztrál lányt, de tudatosan nem akartam, hogy eltérítsen a saját iramomtól. Tudtam, hogy köztünk fog eldőlni a továbbjutás, de ha őszinte vagyok, sok lett volna kétszer leúszni a 1500-at a 800 előtt, és még a váltóban is jól akarok teljesíteni.”

„Azért a hangsúly elsősorban a négyszáz vegyesen volt, de az nagy öröm, hogy tizenkét másodpercet javítottam a legjobb időmön – vallotta be MIhályvári-Farkas. –. Jó lett volna tizenhat perc alá kerülni, ám azzal azért tisztában voltunk, hogy nekem itt egészen minimális esélyem van döntőbe jutni. Ötszázig egyébként kellemes volt, jó tempót mentünk, utána eldöntöttem, hogy sebességet váltok, aztán ezernél azt éreztem, hogy ez túl jól sikerült, mert onnan elkezdett nagyon fájni. Akkor azt mondtam magamnak, a négyvegyest magam miatt úsztam, ezt az utolsó ötszázat viszont azokért úszom le a lehető legjobban, akik a legközelebb állnak hozzám: a szeretteimért, az edzőmért, az engem támogatókért. Nagyon nagy élményt jelentett ez az olimpia, a döntő és a hatodik hely igazi csoda volt számomra, tizenhét vagyok, remélem, még átélhetek hasonló élményeket.”

TOKIÓ 2020, ÚSZÁS

Előfutamok, a magyar érdekeltségű eredmények

Férfiak

200 m pillangó. 1. Milák Kristóf (magyar) 1:53.58, 2. Vang (tajvani) 1:54.44, 3. De Deus (brazil) 1:54.83, … 8. Kenderesi Tamás (magyar) 1:55.18 – Milák és Kenderesi továbbjutott a középdöntőbe.

Nők

1500 m gyors. 1. Ledecky (amerikai) 15:35.35, 2. Vang (kínai) 15:41.49, 3. Sullivan (amerikai) 15:46.67, …9. Késely Ajna (magyar) 15:59.80, ..,12. Mihályvári-Farkas Viktória 16:02.26 – Késely és Mihályvári-Farkas kiesett.

200 m vegyes. 1. Douglass (amerikai) 2:09.16, 2. Hosszú Katinka (magyar) 2:09.70, 3. Walsh (amerikai) 2:09.94, …17. Sebestyén Dalma 2:12.42 – Hosszú továbbjutott a középdöntőbe, Sebestyén kiesett.

A Nemzeti Sportot a helyszínről tudósítja: Kovács Erika, Mirkó István, Nedelykov Tamás, Szűcs András, Tumbász Hédi