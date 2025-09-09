szeptember 9., kedd

Magyar-portugál meccs

37 perce

Olyat tett a portugál edző a magyar-portugál előtt, amire minden drukker vágyik +videó

Címkék#válogatott#Roberto Martinez#Szoboszlai Dominik#Ronaldo#vb selejtező

Ritka jelenetnek lehettek tanúi a szurkolók: Roberto Martínez, a portugál válogatott kapitánya egy magyar drukkernek adott autogramot. Eközben minden figyelem Cristiano Ronaldóra és Szoboszlai Dominikra irányul, hiszen a telt házas magyar-portugál meccs az egyik legjobban várt vb-selejtező

Sabjanics-Somlai Petra

A magyar-portugál meccs előtt különleges jelenet zajlott le: Roberto Martínez, a portugál válogatott spanyol szövetségi kapitánya egy magyar szurkolónak adott autogramot. A rövid videót a TikTokra is feltöltötték, ahol hamar elterjedt. Nem mindennapi, hogy egy ellenfél drukkere ilyen közvetlenséget tapasztaljon egy szövetségi kapitánytól.

Magyar-portugál meccs előtt Roberto Martínez autogramot adott
Roberto Martínez egy magyar rajongónak adott autogramot a magyar-portugál meccs előtti pillanatokban
Forrás:  Magyar Nemzet/Szigetvári Zsolt/MTI

Íme a videó, ahol a szövetségi kapitány mosolyogva áll meg, hogy aláírjon egy magyar rajongónak:

@gergelyevaalex #robertomartinez #portugal #football #Budapest #hungary #fyp #foryou #foryoupage #olyankedvesvolt #thankyouroberto #corinthiahotel #fy #fyp #foryou ♬ original sound - ☆

Érdekesség Roberto Martínezről

A spanyol szakember a Premier League-ből is ismert, többek között az Everton és a Wigan menedzsere volt, mielőtt Belgium és Portugália válogatottját is irányította. A szurkolókkal való közvetlensége korábban is jellemezte.

Magyar-portugál meccs telt ház előtt

A telt házas magyar–portugál meccs az egyik legjobban várt vb-selejtező. Cristiano Ronaldo újra főszereplő lehet a pályán, a portugál klasszis minden mérkőzésén óriási figyelmet kap - most sem lesz ez másképp. Vele szemben a magyar válogatott vezére, Szoboszlai Dominik áll, aki kulcsszereplője lehet annak, hogy a nemzeti tizenegy eredményesen vegye fel a harcot a portugál sztárok ellen

Roberto Martínez autogramja megmutatta: a foci nemcsak a pályán zajló küzdelemről, hanem a szurkolók iránti gesztusokról is szól. Az est fő kérdése viszont az lesz, hogy Ronaldo ismét betalál-e, és hogy Szoboszlai képes lesz-e vezérként újabb történelmi estét hozni a magyar válogatottnak. A szurkolók szerint mindkét fél óriási motivációval lép pályára, így minden adott egy emlékezetes futballünnephez.

 

