Olyat tett a portugál edző a magyar-portugál előtt, amire minden drukker vágyik +videó

A magyar-portugál meccs előtt különleges jelenet zajlott le: Roberto Martínez, a portugál válogatott spanyol szövetségi kapitánya egy magyar szurkolónak adott autogramot. A rövid videót a TikTokra is feltöltötték, ahol hamar elterjedt. Nem mindennapi, hogy egy ellenfél drukkere ilyen közvetlenséget tapasztaljon egy szövetségi kapitánytól.

Roberto Martínez egy magyar rajongónak adott autogramot a magyar-portugál meccs előtti pillanatokban

Forrás: Magyar Nemzet/Szigetvári Zsolt/MTI

Íme a videó, ahol a szövetségi kapitány mosolyogva áll meg, hogy aláírjon egy magyar rajongónak:

Érdekesség Roberto Martínezről A spanyol szakember a Premier League-ből is ismert, többek között az Everton és a Wigan menedzsere volt, mielőtt Belgium és Portugália válogatottját is irányította. A szurkolókkal való közvetlensége korábban is jellemezte.

Magyar-portugál meccs telt ház előtt

A telt házas magyar–portugál meccs az egyik legjobban várt vb-selejtező. Cristiano Ronaldo újra főszereplő lehet a pályán, a portugál klasszis minden mérkőzésén óriási figyelmet kap - most sem lesz ez másképp. Vele szemben a magyar válogatott vezére, Szoboszlai Dominik áll, aki kulcsszereplője lehet annak, hogy a nemzeti tizenegy eredményesen vegye fel a harcot a portugál sztárok ellen

Roberto Martínez autogramja megmutatta: a foci nemcsak a pályán zajló küzdelemről, hanem a szurkolók iránti gesztusokról is szól. Az est fő kérdése viszont az lesz, hogy Ronaldo ismét betalál-e, és hogy Szoboszlai képes lesz-e vezérként újabb történelmi estét hozni a magyar válogatottnak. A szurkolók szerint mindkét fél óriási motivációval lép pályára, így minden adott egy emlékezetes futballünnephez.