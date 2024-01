− Mennyire ismeri a mai Tatabányát?

− Úgy érzékelem, hogy a csapatból még mindig nagyon sok, nagyon fontos játékos dolgozik majd velem még az előző mandátumom idejéből. Gondolok itt Győri Mátyásra, Juhász Ádámra, Ancsin Gáborra vagy Bartucz Lászlóra. De akadnak olyanok is, akiket más együttesekben edzettem, mint Vilovszkit. Némelyiküket riválisként ismerem az Európai Ligából, mint Székelyt, Ugaldét, Peric-et, Marast, vagy a magyar NB I-ből, Topic-ot, Rodríguezt, Vajdát és Pergelt... Másrészt pedig mindig is kíváncsi vagyok arra, hogyan játszik most az egykor vezetett csapatom, illetve egykori játékosaim.

Az a sportkultúra része is, hogy kövessek egy ilyen neves klubot, amely a magyar kézilabda csúcsához tartozik, illetve folyamatosan az Európa Ligában játszik.

Tehát a válaszom: igen – ismerem a mai Tatabányát is. Figyelemmel követtem őket, de most más szemmel nézek rájuk, olyan srácokként, akiket egyénileg és kollektíven is jobbá szeretnék tenni.

− Mekkora nehézséget okozhat a dobogós helyezés megőrzése?

− Egyáltalán nem lesz könnyű. A riválisok közül a Csurgó kellő érettséget és ambíciót mutatott. A Ferencvárosban a fiatalság és a tapasztalat kiváló csapatkombinációja ötvöződik, a Balatonfüred pedig sokkal erősebb, mint amit az eredmények mutatnak. Miközben a többi csapat is egyre közelebb kerül az igazi minőséghez, és nincs előre biztosan megszerezhető két pont. Valószínűleg sokkal könnyebb lett volna a dolgunk, ha a Csurgó elleni hazai meccset megnyeri a gárda. De a jelenleg összegyűjtött pontjaink a realitást tükrözik.