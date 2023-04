Kiváló hangulatban telt a Sétafoci Bajnokság a Jubileum parkban. A tatabányai Turul Sétafoci Egyesület és Lezsák Károly szervezte rendezvényen volt női csapat, de hetvenkét szépkorú is labdába rúgott. A rendezvény népszerűségét jól mutatja, hogy erre a programra még Bencsik János, a Tatai-medence képviselője is kilátogatott. A sport érdekessége, hogy itt kifejezetten tilos a futás, nincs testi kontakt sem, s egy méternél magasabban nem szállhat a labda. Ugyanakkor elengedhetetlen a taktikai érzék és a hibátlan technikai tudás ahhoz, hogy egy csapat eredményes legyen.

Tatabányán is igazolást nyert, hogy az ötven év felettieknek kitalált sétálós futball nem vicc. Nem csoda, hogy már a FIFA is népszerűsíti ezt a sportot. A résztvevők szerint ráadásul sétálni olykor nem is annyira könnyű, mert az ösztönök néha futásra sarkallják a játékosokat. Márpedig itt ezért büntetés jár, azaz szabadrúgás az ellenfélnek. Érdekesség, hogy a sport Angliában már most annyira népszerű, hogy több mint ezer klubot tartanak számon és még hetven év feletti játékosok is vannak.