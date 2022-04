A Komárom-Európa Futó Egyesület (KEFE) és a komáromi Rotary Klub közösen szervezett jótékonysági futást szombaton a Rüdiger-tó körül a városban elszállásolt ukrán menekültek megsegítésére. Az időjárás nem volt kegyes hozzájuk, hiszen reggel eső, később pedig erős szél nehezítette a futók dolgát. Mégis mintegy harminc sportolni vágyó érkezett a rajt időpontjára, később is többen csatlakoztak hozzájuk.

Az érkezők tartós élelmiszert, konzerveket, tartós tejet, tisztálkodószereket hoztak magukkal, de akadt, aki pénzzel segítette a menekülteket. Komáromban több helyszínen is elszállásolták őket, a Fenyves táborban mintegy nyolcvanan laknak, de a molaji kollégiumban is többeket elhelyeztek. Emellett az ipari park cégei is segítik ukrán munkavállalóikat abban, hogy családjaiknak is átmeneti otthont nyújtsanak.

A KEFE nem először szervez jótékonysági akciót. Decemberben Mikulás-futásra hívták a segíteni vágyókat, ekkor édességet, gyümölcsöt gyűjtöttek a rászoruló gyerekeknek.