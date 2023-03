Európa-bajnoki selejtező, G-csoport Magyarország–Bulgária 3-0 (3-0) Budapest, Puskás Aréna, 65 000 néző, vezette: Meler (Eyisoy, Ersoy - törökök). Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla (Nego, 87.), Nagy (Kleinheisler, 73.), Vécsei (Kalmár, 87.), Kerkez – Sallai (Csoboth, 73.), Szoboszlai – Ádám (Varga, 59.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi. Bulgária: Naumov – Antov, Galabov, Markov (Petrov, a szünetben) – Sztojanov, Petkov – Grujev (Sopov, 85.), Karabeljov (Krasztev, a szünetben), N. Iliev – Delev (Ruszev, a szünetben), Deszpodov (Kirilov, 57.). Szövetségi kapitány: Mladen Krsztajics. Gólszerző: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám (39.).

Lendületesen kezdte a mérkőzést a magyar válogatott, aminek már a 7. percben meg lett az eredménye. Egy bal oldali szögletet követően Szoboszlai kígyózott át a bolgár védelmen, Sallaihoz passzolt, az ő lövését még védte Naumov, a kipattanó labda után Orbán próbálkozása is elakadt a bolgár kapusban, de harmadjára Vécsei két méterről már nem hibázott (1-0). Ezt követően valamelyest összeszedte magát a bolgár csapat, bár veszélyt nem jelentett a magyar kapura. A 21. percben egy formás jobb oldali támadás végén Bolla nagy helyzetben nem találta el a kaput. A 26. percben a Szoboszlaival szemben elkövetett szabálytalanság után kapott szabadrúgást a magyar válogatott, a sértett pedig gyönyörű gólt ragasztott a bal felsőbe 23 méterről (2-0)! Ezt követően egyre nagyobb lett a magyar csapat fölénye, miközben szinte mindegyik támadásunk veszélyt hordozott magában, addig a bolgárok egyáltalán nem jutottak el a kapunkig. A 39. percben a nagy kedvvel, és ami a lényeg, kiválóan játszó Szoboszlai ismét szétzilálta a bolgár védelmet, Bollának szánt passza egy bolgár védő lábáról Ádám elé pattant, aki nyolc méterről a kapu jobb oldalába lőtt (3-0). Ádám az Észtország ellen szerzett győztes gólja után idei második válogatott meccsén is eredményes volt.

A kiválóan sikerült első félidő után a második is magyar akcióval kezdődött, Sallai lövését védte Naumov. Az így kiharcolt szöglet után is Sallai lőhetett ziccerben, de nem találta el a kaput. Az agilisan, gólra törően játszó Sallai az 58. percben is helyzetbe került, de éles szögből leadott lövését hárította a bolgár kapus. Egy perccel később az NB I. góllövőlistáját vezető Varga Barnabás személyében újoncot avatott Marco Rossi. A félidő közepére visszavett az addig nagyszerűen játszó magyar válogatott, a bolgárok a 64. percben Ruszev révén eljutottak első kaput eltaláló lövésükig (Dibusz védett), miközben sorra rúghatták a szögleteket. Nagyjából 10 percig tartott az elviselhetetlennek azért nem nevezhető bolgár nyomás, a magyar válogatott pedig magabiztos játékkal őrizte az első félidőben felépített előnyét. A 89. percben majdnem jött a negyedik magyar gól: a csereként beállt Nego előzte meg a bizonytalan Naumovot, éles szögből kapura gurított labdáját azonban Antov kivágta a gólvonalról. Ezzel gyakorlatilag véget is ért a mérkőzés, a különösen az első félidőben nagyszerű teljesítményt nyújtó magyar válogatott ilyen különbséggel is teljesen megérdemelt győzelmet aratott.