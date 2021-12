Az olimpiák műsorába bekerülni nem egyszerű, a jelek szerint onnan kiesni sem könnyű. Sportdiplomácia és gazdasági érdekek határozzák meg az olimpiai játékok menetrendjét. Szokás azt hangsúlyozni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság arra törekszik, hogy a fiatal generációkat is meg akarja nyerni nézőnek. Ezért került be például a gördeszkázás a programba. Az öttusázásnál maradva: ezért vonták össze egynapossá a versenyt és ezért lett a futás része a lövészet. Lézerpisztollyal. Olyan ifjúságbarát és nézővonzó lett az öttusa, hogy néha még egy egész busznyi ember is nézi a küzdelmet. Egy olyan sportág versenyzői mérkőznek egymással, amelyet néhány ezer ember űz világszerte. Magyarán: annyira nézőbarát már az öttusa, hogy alig győzik elutasítani a közvetítésektől elalélt gyerekeket, akikben olthatatlan tűzzel ég a vágy a sportág iránt. Most, hogy a meglepetésfaktor is érvényesül, mármint nem lehet tudni, hogy lovaglás helyett mit kell tennie egy tettre kész öttusázónak pár év múlva, bizonyára még nagyobb tömegek indulnak jelentkezni az edzésekre.