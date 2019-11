Új objektum, új lehetőségek

Árpád népe idén szeptemberben foglalta el új otthonát! A felújított Tatabányai Árpád Gimnázium átadását minden tanuló és tanító izgatottan várta.

A most érkező 7. és 9. évfolyamos diákok nem is tudják, hogy mekkora változást jelent ez a régebbi növendéknek, hiszem az új eszközöknek köszönhetően sokkal korszerűbbek és látványosabbak lettek a tanórák. A régi módszerek mellett interaktív táblákon teszik emlékezetesebbé az előírt tanmenetet az itt dolgozó oktatók.

A bútorokat kicserélték, így még az iskolában töltött idő is kellemesebbé vált. Természetesen a 11-12. évfolyamos hallgatóknak jelent kimagasló előnyt a változás. Nekik már kettő tantárgyat kellett választaniuk, amit emelt óraszámban tanulnak, és a későbbiekben kamatoztathatnak. Az erre a célra kialakított szaktermeknek köszönhetően – például biológia előadó – sokkal könnyebb elsajátítaniuk tudásukat. A könyvtár is sokkal nagyobb helyet kapott, így már itt is szívesebben töltik idejüket a fiatalok.