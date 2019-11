Hattyúdal a Bárdosban

A legnagyobb kérdés a végzős évben? A továbbtanulásról kérdeztem osztálytársamat és osztályfőnökömet, hogyan viszonyulnak ehhez a változáshoz és miként élik meg a nagybetűs végzős évet a Bárdos László Gimnázium falain belül.

Elsőként Málli Klaudiával beszélgettem, akinél arról érdeklődtem sokat kellett-e gondolkodnia vagy egyből tudta, „igen ez akarok lenni”.

– Nos igen, fogós kérdés számomra és szerintem még sok más diáktársamnak is. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy miként, merre tovább. Aztán végül úgy véltem, hogy ez nem állapot, hogy nem tudom mit szeretnék tanulni, ki szeretnék lenni, ezért elmentem pályaválasztási tanácsadóhoz – mesélte Klaudia, miközben az arcán láttam, hogy számára nem volt könnyű döntés.

– Teszteket töltöttünk és nagyon sokat beszélgettünk, a végére pedig ki körvonalazódott, hogy mit kellene a továbbiakban tennem, és tényleg olyan eredmény jött ki, ami nekem tetszik és el tudnám képzelni, hogy azzal foglalkozzak, úgy érzem most talán már nagyjából tiszta a dolog – tette hozzá.

Klaudia választ adott arra is, hogy számára nehéz lesz-e elhagyni az iskolát, az osztályát és, hogy milyen lesz esetlegesen egy ismeretlen közegbe belecsöppennie?

– Szerintem egyáltalán nem lesz nehéz. Biztosan lesznek hullámvölgyek és meg kell szokni, hogy új a társaság. De én könnyen ismerkedem es barátkozom, ezzel nekem nem lesz problémám, úgy gondolom. Nyilván az elején hiányozni fog és furcsa lesz, hogy nem azokkal az emberekkel leszek együtt nap mint nap, akikkel 5 éven át, de akivel jóban voltam, azzal tartani fogom a kapcsolatot – magyarázta.

Mindezek után, hogy egy „sorstársam” jövőképébe belepillanthattam, érdekelt teljesen más szemszögből is a téma. Úgy véltem erre talán a legmegfelelőbb személy az osztályfőnököm lehet, Kulman Beáta, aki az elejétől a végéig, az utolsó pillanatig támogatja osztályunkat és minden kérdésünkre válaszolva bíztat, hogy megéri küzdeni a jövőnkért.

– Osztályfőnökként, hogy áll a továbbtanulás témájához?

– Tavaly óta tanácstalanul vártam, hogyan alakul az idei pontrendszer. Nehéz bármit is mondani, ha vannak megválaszolatlan kérdések. Talán most már minden kérdésre megkaptuk a választ. Elsősorban azt tartom fontosnak, hogy mindenki megtalálja azt a pályát, amiben kiteljesedhet és boldogságot okoz neki. Nem kell feltétlenül mindenkinek diplomát szerezni. Természetesen egy gimnázium esetén az elsődleges cél a továbbtanulás – részletezte a tanárnő, hozzátéve, hogy nagyon fontos, hogy nyelvet tanuljon és az érettségi előtt rendelkezzen legalább egy B2-es nyelvvizsgával a diák, mivel a diplomához is szükség lesz rá. A választás során első helyen azt kell megjelölni, amit a reálisan legjobban szeretne elérni a vágyai között szerepel, de mindig legyen egy biztonsági tartalék is.

– A szüleitekkel együtt csak tanácsot adhatunk, de a végső döntés a tiétek. Az a fontos, hogy olyan pályát válasszatok, ami egyrészt a képességeiteknek megfelelő, másrészt gondoljátok végig, hogy mi az amiben jók vagytok. Milyen feladat illetve milyen probléma megoldás volt, ami igazi örömet okozott nektek vagy elismerést kaptatok érte társaitoktól, tanáraitoktól és szüleitektől – tette hozzá.

A sikeres érettségi megszerzéséhez természetesen pedig legfontosabb a tanulás, ezt nem lehet megúszni.

Mit érez, hogy a Bárdosban az első osztálya elballag? – tettem fel a talán legérzékenyebb kérdést.

– A ballagás egy osztályfőnök számára szomorú és egyben örömteli pillanat. Ez most sincs másként. Szomorú mivel csak pár hónap és el kell „engedni a kezeket”. Örömteli mivel remélhetőleg együtt örülhetünk egy sikeres érettséginek. Egy asztalos elkészít egy szekrényt azonnal látja a munkája eredményét, tanárként ritkábban kapunk visszajelzést arról, hogy mi a fáradozásaink eredménye – mondta a tanárnő.