Figyelem! Az Idolok is emberek!

Rengeteg K-pop rajongó van szerte a világon, akik küzdenek az idolokat ért rossz hatások ellen. Legyen az más rajongók vagy antirajongók általi, vagy a saját szerkesztőségüktől jövő támadás. Ilyen támadás lehet például, ha nem tetszik az újonnan kiadott zene és azonnal elkezdik az előadót sértegetni a közösségi oldalakon keresztül. Ezt egy darabig el lehet viselni, de a folytonos elvárások és bántások egy életvidám embert könnyen a depresszióba terelhetik.

Erre példa Choi Sulli dél-koreai énekes és színésznő halála. Sulli 11 évesen színésznőként debütált 2005-ben. Később énekesnőként 2009-ben az 5 tagú F(x) tagjaként. Viszont 2014-ben visszavonult, mivel rengeteg rosszindulatú netes pletyka keringett róla. Ennek az lett a vége, hogy 2014-ben kilépett a zenei csapatból. Később visszatért színésznőként, és 2019 nyarán kiadta első önálló kislemezét, a Goblint. Mindössze 25 éves volt, amikor 2019. október 14-én ügynöke talált rá a saját házában. A rendőrség még vizsgálja, mi okozhatta a halálát. Nem zárják ki az öngyilkosságot sem, viszont búcsúlevelet eddig nem találtak, ami ezt bizonyítaná.

Vagy egy korábbi eset, szintén Dél-Koreában történt K-pop sztár haláláról: 2017. december 18-án találták meg az egyik legnépszerűbb K-pop fiúbanda, a SHINee főénekesét, Kim Jonghyunt. Jonghyun biztos, hogy öngyilkosságot követett el, mivel nővérének hagyott egy búcsúüzenetet. A nyomozók a konyhában egy serpenyőben olvasztott szénbrikettet találtak. Tehát halálát szén-monoxid-mérgezés okozta. Jonghyun régóta depresszióval küzdött. Mindössze 27 éves volt.

Olyan világban élünk, ami rettenetesen felgyorsult. Kevesebb időt töltünk a szeretteinkkel, mint kellene. Sokan a munka rabjaiként élik életüket és kevés figyelmet fordítunk a másikra. Az idolok is ugyanolyan emberek, mint mi, átlagemberek. Annyi különbséggel, hogy ők énekelnek, zenélnek, előadnak. Ebben találták meg magukat, így tudják magukat, az érzéseiket kifejezni. Nem bánthatjuk és nem ítélkezhetünk felettük. Olyan elvárásokkal néznek szembe nap mint nap, amiket nem mindenki képes elviselni. Megmondják, hogy miből és mennyit egyenek, addig gyakoroljanak, amíg az a lehető legjobb nem lesz. Ez sok helyen így van. Az emberek élőlények és nem robotok.

Hiszem: fontos olyan emberek történetét megismernünk, mint Sullié vagy Jonghyuné. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy szavainknak következményeik vannak!

Mi is az a K-pop

A koreai popzene a nyugati hangzásvilágot használja, többek között a pop, a rock, az R&B, hiphop és elektronikus zene műfajait vegyíti. A saját szokásrendszerével, különleges módon strukturált rajongótáborával külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idolegyüttesek (azaz fiú- és lányegyüttesek) dominálják, mint a Big Bang, a SHINee, a Wonder Girls vagy a Girls’ Generation, de számos sikeres szólóelőadó is létezik: például PSY, Rain, Jay Park, vagy IU. A K-pop leggyakoribb kritikája, hogy az előadókat „futószalagon gyártják”, a dalok többsége egynyári sláger, a dalszövegek felszínesek, az iparág túlzottan profitorientált.