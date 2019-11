A kampányvideós vallomása

Zetovics Márió az idén három bárdosos kampányfilm elkészítésében is segédkezett.

– Hogy élted meg a kampányt végzősként?

– Elképesztően jó buli volt, mint mindig. Nagyon jól ismertem az osztályokat, így sokat tudtam segíteni nekik és személyesebb is volt a kampány.

– Miben volt más a feladatod mint tavaly?

– Idén három kampányfilmet is készítettem, az A, D illetve E osztályoknak.

– A kampányfilmek készítése nagy feladat volt?

– Én alapjáraton a médiának ezen az ágán szeretnék továbbmenni, úgyhogy hatalmas tanulási lehetőség volt, és egy elég nagy feladat is. Rengeteg új barátot és élményt nyertem a forgatás során.

– Elégedett vagy a kampányfilmekkel és -fényképekkel? Van még hova fejlődni?

– Úgy érzem, hogy nem voltak rosszak sem a filmek, sem a képek, de mindig van hova fejlődni.

– Hiányozni fog a királyválasztás a ballagás után?

– Mindenképpen fog hiányozni, hiszen ez egy hatalmas része a bárdosos kultúrának.

– Mi a kedvenced a kampányokban?

– A bevonulások mindig nagyon feldobják az ember napját, és a szünetekben lévő bulik is elképesztően jók. No és a nagy mennyiségű étel is egy színesítő része a reggeleknek.