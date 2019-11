A tornatermet is átvehettük

A múlt tanévben teljesen átépítették a Tatabányai Árpád Gimnáziumot. A felújítás alatt a középiskola a Herman Ottó Általános Iskola üresen álló szárnyában kapott átmeneti otthont.

Az új épület nyár végére készült el, az átadására augusztus 28-án került sor. Ezzel együtt megtartották a tanévnyitó ünnepélyt is, így az árpádos tanulók, tanárok is ott lehettek az átadáson, és közösen vehették birtokba az új épületet. Az iskola több tanteremmel, nagy aulával és nagyobb könyvtárral rendelkezik, mint régebben, ezen kívül a tornaterem is határozottan tágasabb lett.

Az új épület sokkal korszerűbb, nagyobb és színesebb is. Eleinte a tanév nehézkesen indult, mert pár tanterem még nem volt teljesen készen, több helyről hiányzott az interaktív tábla, és a tanári asztalok is csak később kerültek be a termekbe. Szeptember végére már lényegében minden készen volt, egyetlen dolgot kivéve: a tornacsarnokot, ami egy kicsit késve készült el, de az őszi szünet után már használatba lehet venni.