Ősszel folytatódik a településfásítási program Kocson

Megyénkben Kocson ültették az országos akció első ütemének utolsó fáit az általános iskola mellett.

A közelmúltban megyénkben befejeződött a 2020-ban életre hívott Településfásítási Program Kocson. Simon László polgármester szervezésében önkéntesek ültettek fákat az iskola előtti parkban és az önkormányzat épületének szomszédságában található közösségi területeken. A faültetésben segítséget nyújtottak az Országos Erdészeti Egyesület Vértesi Helyi csoportjának tagjai, ahogyan eddig a többi helyszínen is.

Friss hír, hogy folytatódik az Agrárminisztérium által indított, rendkívül sikeres Településfásítási Program. A minisztérium az egyértelműen pozitív tapasztalatok alapján további egymilliárd forintot biztosít a 10 ezres lélekszámnál kisebb települések számára, így 2021 őszén, valamint 2022 tavaszán újabb 24 ezer fát ültethetnek el Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjában. Megtudtuk, hogy az érdeklődők első lépésként június 10-e és 30-a között regisztrálhatnak, majd a konkrét fákra vonatkozó igényüket július 5-étől nyújthatják be az orszagfasitas.hu oldalon keresztül.

A program most induló, második ütemében az igénylők 19, belterületre is ültethető, a klímaváltozást jól tűrő fafaj közül választhatnak. Településenként legalább tíz, legfeljebb 30 sorfát igényelhetnek, amelyek között megtalálhatók az ezüst, valamint a kislevelű hárs, a kocsányos- és csertölgy, a díszalma és díszkörte, fehér eper, hegyi juhar, keskenylevelű és magas kőris, továbbá a királydió is. A nagyméretű sorfák mellett a program része a szállítás, a mulcs, a fa törzsét védő rácsok és a támasztókarók költsége is, ezen felül minden ültetéshez szakember jelenléte is biztosított.