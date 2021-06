Abroncsokból készül a leányvári gyerekek legújabb szórakozása

Bár több településen a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a gyermeknapi programok, Leányváron gondoskodtak arról, hogy igazi családi élményben részesüljenek a lakosok.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony kellemetlen helyzetbe hozta a baloldali szövetségeseit Fudan-ügyben

Az önkormányzat munkatársai is készültek arra, hogy meglephessék a falu legkisebb lakóit, éppen ezért használt gumiabroncsokból egy különleges mezítlábas ösvényt alakítottak ki számukra, melyet az új játszótéren helyeztek el. A kerekeket különböző anyagokkal töltötték fel, így megéri levenni a cipőket és a zoknikat, mivel furcsa, de egyben kellemes érzés lehet mezítlábbal végigsétálni rajtuk.

Az önkormányzat a Facebook-oldalán is közzétette a hírt, majd meg is jegyezték, hogy a következő napokban további mókás, fejlesztő hatású játékkal bővítik a parkot. Azóta már egy szintén gumiabroncsokból álló, egyensúlyérzéket fejlesztő ügyességi pálya is várja a gyermekeket. A kikapcsolódási lehetőségek tárháza egy szem-kéz koordinációt, térorientációt, iránykövetést is elősegítő ugróiskolával bővült tovább, melyet egyedül, de akár csoportosan is lehet játszani.