Számok tengere egy hozzáértővel

Bajót - A számok tengerének gazdag világában nagyon izgalmas kalandozásra bíztató előadássorozat ötödik állomásán az érdeklődők a születési időpontjuk alapján szembesülhetnek a jelenüket esetleg meghatározó erők egy részével, a lehetséges jövőjükkel. A község kultúrházába csütörtökre szervezett gondolatébresztő találkozó ezen világában nagyon hozzáértő kísérőjük lesz Csákvári Emese gyógyszerkiadó szakasszisztens, az Életkör Egyesület egyik alapítója, életvezetési tanácsadó személyében.