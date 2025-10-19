október 19., vasárnap

Rövidhírek

54 perce

Számok tengere egy hozzáértővel

Címkék#község#Csákvári Emese#kultúrház

Munkatársunktól

Bajót  - A számok tengerének gazdag világában nagyon izgalmas kalandozásra bíztató előadássorozat ötödik állomásán az érdeklődők a születési időpontjuk alapján szembesülhetnek a jelenüket esetleg meghatározó erők egy részével, a lehetséges jövőjükkel. A község kultúrházába csütörtökre szervezett gondolatébresztő találkozó ezen világában nagyon hozzáértő kísérőjük lesz Csákvári Emese gyógyszerkiadó szakasszisztens, az Életkör Egyesület egyik alapítója, életvezetési tanácsadó személyében.

