Részese lettem történelmünk egy nagyon vékonyka szeletének

A csütörtök pirosbetűs a tőlem kéznyújtásnyira lévő, a mostani hetet kínáló asztali naptáramban. A vasárnapokon kívül ezt a színt kapta eddig az esztendő első napja, márciusban az 1848-as forradalom ünnepe, az áprilisi nagypéntek, húsvétunk hétfője, májusban a munka ünnepe, a júniusi pünkösd hétfő, az augusztusi államalapítás ünnepe. Holnap lesz az 1956-os forradalom ünnepe. Az év végéig még pirosbetűs a novemberi mindenszentek és a decemberi két karácsonyi nap. Gyors nekirugaszkodással könnyen ki lehetne jelenteni, hogy a jelzett dátumok csak naptári színük alapján függenek össze egymással. Lassabban gondolkodva talán sokan eljutnak addig, hogy úgy érzik, egy közösség ünnepeiről, eseményeiről van szó. Az más kérdés, ki hova gondolja magát a falu, a város, a vármegye, országunk életében.

Hároméves voltam 1956-ban. Nagyon sokszor hallott elbeszélés alapján lettem részese történelmünk egy vékonyka szeletének. Az eternitgyári lakótelepen laktunk, kőműves édesapám munkája, szervezése nyomán épült bent a faluban a családi házunk. Egy délután ide tartottunk édesanyám kerékpárján a 10. számú főúton, amikor egy hátulról érkező orosz katonai ponyvás teherautó megbillentett minket. Kiestem a gyerekülésből. Gyorsan összeverődött egy kis csapat. Nem volt jó hangulat. A teherautón, a bicajjal együtt, elvittek minket egy helyi orvoshoz. Kiderült, hogy megúsztuk egy-két horzsolással a dolgot. Már azok is megöregedtek, akik elbeszélés alapján adtak, adnak tovább néhány betűt történelmünk könyvéből. Pedig talán a kis horzsolások is nagyon fontosak lehetnek minden pirosbetűs napon (is).