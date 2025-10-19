Ötletekkel is tudnak tervezni

Nyergesújfalu Ötletekben nincs hiány arra a felhívásra, amelyben a Kálmán Imre téri Ady Endre Művelődési Központ munkatársai elképzeléseket kértek az intézmény következő esztendei programjainak már elkezdődött tervezéséhez. Az alapgondolat változatlan. Színházi előadásokkal, koncertekkel, közösségi rendezvényekkel, író-olvasó találkozókkal, ismeretterjesztő előadásokkal, beszélgetésekkel várják majd a törzsvendégeket és az új érdeklődőket. A cél az, hogy az események sora minél színesebb legyen.