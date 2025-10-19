A lakóhelyemen naponta sokat gyalogló, illetve alkalmanként nagyokat sétáló korszakomon már túl vagyok. Egy dolog megmaradt bennem. A parkolóból a közeli célig tartó lépdelések során örömmel köszönök rá ismerősökre, illetve lelkesen fogadom az üdvözléseket. Az utóbbi napokban több meglepetés is ért. Néha az én Jó napot!-omra Szevasz! volt a válasz, vagy az én Helló! köszönésemre kimért Jó napot! érkezett. Elkezdtem töprengeni azon, hogy talán nagyon megváltozott a kinézetem. Előszobánk állótükre elé állva, egyáltalán nem zártam ki ezt a lehetőséget. De az is eszembe jutott, esetleg hordanom kéne az új szemüvegemet.