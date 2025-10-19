október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rövidhírek

19 perce

Jó napot!

Címkék#helló#korszakom#szemüveg

Munkatársunktól

A lakóhelyemen naponta sokat gyalogló, illetve alkalmanként nagyokat sétáló korszakomon már túl vagyok. Egy dolog megmaradt bennem. A parkolóból a közeli célig tartó lépdelések során örömmel köszönök rá ismerősökre, illetve lelkesen fogadom az üdvözléseket. Az utóbbi napokban több meglepetés is ért. Néha az én Jó napot!-omra Szevasz! volt a válasz, vagy az én Helló! köszönésemre kimért Jó napot! érkezett. Elkezdtem töprengeni azon, hogy talán nagyon megváltozott a kinézetem. Előszobánk állótükre elé állva, egyáltalán nem zártam ki ezt a lehetőséget. De az is eszembe jutott, esetleg hordanom kéne az új szemüvegemet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu