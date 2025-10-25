A láma megüzente, Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!

A kérdőjelek többnyire titkokat sejtetnek. Alkalmanként a válaszok végére felkiáltójel kívánkozik. Statisztika? Az ezzel foglalkozó, munkáját nem tudni mennyire élvező csapat összegzése, a következtetések levonása, elemzése, tömörítése a valóságnak vélt adatokra alapozva. Alapfeladat tárgyilagos kép összeállítása a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról, változásairól, például a mintákból a teljes sokaságra vonatkozó következtetések levonása. Dadogás? Egy, talán megszokott olyan beszédzavar, amely többnyire akaratlan ismétlések, hangok, szavak, illetve kifejezések elnyújtásával, blokkos szünetekkel jelenik meg. Föld? A Naprendszer Naptól számított harmadik bolygója, nagysága alapján az ötödik. Nagy tömegű és sűrűségű, 12 756 kilométer átmérőjű kőzetbolygó. Az egyetlen, amelyről tudjuk, hogy életet hordoz, több millió faj, köztük az ember élőhelye is. Tegnap volt a statisztika, holnap lesz a dadogás elfogadásának világnapja. Ma reggel a Földünkért elnevezésű világnapra ébredtünk. Ez talán izgalmasabb mint a statisztika vagy a dadogás. A cél most is ugyanaz mint az elmúlt évek során mindig is volt. Az úgymond hétköznapokhoz képest hangosabban felhívni a figyelmet nagy otthonunk értékeire, lehetőségeink szerint figyelmet felkeltően, csatlakozásra ösztökélve tenni ezek megóvásáért. Nagyon könnyű azzal érvelni, hogy hatalmas a föld, embertársaink döntő többsége nagyon távol él tőlünk, apró porszemek vagyunk a világban. Nem új a gondolat. A dalai láma harmincnégy évvel ezelőtt nem véletlenül fogalmazta meg nagyon ismert üzenetét: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!