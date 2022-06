Langner Kornélia pedagógus elmondta, az eseményen azok a szülők voltak jelen, akiknek gyermeke már tanul németet, tudásukat pedig emelt szinten szeretnék elmélyíteni. Az iskolában hagyomány, hogy a diákok a negyedik évfolyam végén szintfelmérőt írnak, ennek eredménye alapján javasolják a tanárok a szülőknek, hogy a gyermekük emelt szinten folytassa-e a tanulmányait. Természetesen a szülők is kérhetik ezt az eredménytől függetlenül.

Langner Kornélia kitért arra is, a járványidőszak alatt nem volt lehetőség megrendezni a workshopokat, ezért is örült annak, hogy ismét személyesen találkozhattak a szülőkkel. A hetedikes emelt németes csoport beszédcentrikus bemutató keretében mutatta be tudását a résztvevőknek. Egy régi tanítvány, Fülöp Márton István is jelen volt a fórumon, aki elmondta, a kodályos nyelvi alapoknak hála a gimnáziumban másfél éven belül középfokú nyelvvizsgát szerzett németből.

A tantervi követelményeket úgy alakították ki az intézményben, hogy a tananyag feldolgozása mellett félévente 25 órát építettek be csak a nyelvvizsgára és a továbbtanulásra való felkészítésre. Az általános tapasztalat az, hogy a tanulóik a gimnázium megkezdése után nagyon hamar nyelvvizsgát szereznek.

Az intézmény az ELTE Origó Nyelvi Centrum megyénkben első junior-partneriskolája, így junior-nyelvvizsgáztató helyszín is. Május 24-én juniornyelvvizsgát szerveznek a Kodályban. A megmérettetésen a nyolcadikosok vesznek részt, csak az iskolából tizenhatan. A juniornyelvvizsga abban is segít, hogy a középfokú vizsgán a fiatalok még felkészültebben, kevesebb izgalommal vehessenek részt.

A szülők érdeklődőek voltak, pozitív benyomásokat szereztek. Langner Kornélia hangsúlyozta, ez a nap is azt bizonyította, szükség van a rendszeres, személyes találkozásokra. A járvány előtt olyan fórumokat is szerveztek, ahol a szülőket is bevonták a játékos feladatokba, ezt a hagyományt is újra felelevenítik majd.